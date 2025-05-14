Платформа QVAC от Tether позволит ИИ-агентам работать локально и обеспечит автономные транзакции BTC и USDT

Эмитент крупнейшего стейблкоина USDT компания Tether анонсировал полностью открытую ИИ-среду исполненияспособное адаптироваться и развиваться на любом оборудовании и устройстве. Она будет работать децентрализованно: без API-ключей, без единой точки отказа, с интеграцией WDK (Wallet Development Kit) для поддержки платежей в USDT и биткоинах.

15 мая появилось больше деталей и ясности. Tether представила QVAC (QuantumVerse Automatic Computer) — платформу разработки для так называемого «персонального бесконечного интеллекта», которая позволяет масштабируемым программам и ИИ-агентам работать непосредственно на локальных устройствах без зависимости от централизованных сервисов и облачной инфраструктуры.

Модульная архитектура QVAC позволяет разработчикам создавать и расширять приложения с помощью небольших совместимых компонентов, а одноранговая сеть способствует прямой связи и сотрудничества между устройствами без зависимости от централизованных серверов.

Это позволяет экосистеме QVAC масштабироваться до триллионов агентов и приложений искусственного интеллекта без точек отказа, обеспечивая первый в своем роде рой. Интегрированные платежи через WDK от Tether также позволит агентам искусственного интеллекта автономно осуществлять транзакции в Bitcoin и USDT.

Благодаря QVAC разработчики могут использовать единую платформу для создания и развертывания выводов и агентов ИИ на любых смартфонах, ноутбуках, мейнфреймах, встраиваемых системах, интерфейсах «мозг-компьютер» и ряде другого оборудования, гарантируя безопасное и независимое функционирование приложений ИИ, независимо от того, подключены ли они к сети или работают полностью офлайн

Tether также вскоре запустит первые ИИ-приложения на базе QVAC: QVAC/Translate, который обеспечивает быструю транскрипцию и перевод текста, документов, изображений и аудио на устройства без какой-либо зависимости от облака, а также QVAC/Health — частный трекер здоровья, который хранит конфиденциальные данные о здоровье полностью локально

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Цель Tether — ИИ, адаптируемый к пользователю и размещенный локально на устройстве. Платформа QVAC разработана для масштабирования до секстиллионов независимых агентов, которые могут объединяться и сотрудничать как бесконечный рой в непрерывной одноранговой сети.

Накануне Tether Data анонсировала BrainOS — открытую платформу для улучшения человеческого интеллекта с помощью мозгово-компьютерных интерфейсов (BCI — Brain-Computer Interface) QVAC также будет работать с BCI.

P. S.:

Источник: Tether