И Tether туда же: создатель USDT разрабатывает открытый ИИ для смартфонов — без API, облаков и NVIDIA

Шадрін Андрій

І Tether туди ж: творець USDT розробляє відкритий ШІ для смартфонів — без API, хмар та NVIDIA

На прошлой неделе компания Tether — эмитент крупнейшего стейблкоина USDT с капитализацией $185 млрд — официально запустила QVAC SDK: полностью открытый кроссплатформенный инструментарий для разработки ИИ, который CEO Паоло Ардоино заранее назвал «настоящим прорывом».


Компания известна прежде всего как крипто-гигант, но теперь публично претендует на роль ИИ-инфраструктуры будущего. Главная идея — радикальная: ИИ не должен быть сервисом, который арендуют. Он должен принадлежать тем, кто им пользуется. QVAC SDK позволяет запускать, обучать и тонко настраивать языковые модели непосредственно на устройстве пользователя — смартфоне, ноутбуке или сервере — без всякой зависимости от облачных серверов, с поддержкой iOS, Android, Windows, macOS и Linux из единой кодовой базы.

Благодаря комбинации технологий BitNet и LoRA Tether впервые позволила тонко настраивать модели прямо на смартфонах — например, модель на 13 млрд параметры на iPhone 16 — без облака и дорогих GPU от NVIDIA. Потребление памяти при этом снижается до 90% по сравнению с полноточными моделями, а скорость инференса возрастает в 2-11 раз. Ардоино не скрывает амбиций:

«Мир приближается к моменту, когда миллиарды людей будут делить планету с миллиардами автономных машин и триллионами ИИ-агентов. Текущая модель — маршрутизация каждого решения через централизованный сервер — не выдержит такого масштаба. Законы физики сами по себе делают централизованный ИИ тупиком», — говорит он.

Компания уже вложила более $10 млрд прибыли — в основном от удержания американских казначейских облигаций — в развитие ИИ, медицинских технологий и нейроинтерфейсов. SDK интегрирует peer-to-peer распределение моделей через технологию Holepunch, а в планах — участие в финансировании Neura Robotics с раундом €1 млрд и разработка отдельных инструментариев для робототехники и нейроинтерфейсов.


Эра «стабильного интеллекта», по версии Tether, уже началась. Показательно, что QVAC-агенты получили встроенную поддержку криптоплатежей: через интегрированный Wallet Development Kit агенты способны самостоятельно проводить транзакции в Bitcoin и USDT без посредников — то есть ИИ сможет не только думать локально, но и платить автономно.

Для разработчиков это означает конец «сюрпризных счетов» от облачных провайдеров, неожиданных изменений в поведении моделей и лимитов на количество запросов — можно зафиксировать конкретную версию модели и больше никогда не зависеть от того, что решит обновить OpenAI или Google. Tether позиционирует QVAC как первую ИИ-платформу, способную эволюционировать вместе с железом — на десятки, сотни и даже миллиарды лет вперед.

