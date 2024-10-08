Tetris от NES прошли окончательно через 35 лет — 16-летний американец достиг 255 уровня и «возрождение» игры

В минувшие выходные 16-летний американец Майкл Артиага стал первым игроком в NES Tetris среди людей, которому удалось дойти до «возрождения» игры — достичь 255 уровня и обнулить игру.

Подросток транслировал свой рекордный двухчасовой пробег на Twitch. Ему потребовалось чуть более 80 минут и 3300 очищенных строк, чтобы наконец достичь первого в мире почти мифического «возрождения» игры в прямом эфире перед сотнями зрителей. После небольшого празднования Майкл смог продолжить игру в течение еще 40 минут и достичь 4216 строк и рекордных 29,4 млн баллов. Человечество шло к этому достижению 35 лет.

Технически рекорд Майкла Артиаги не совсем «чистый». Он использовал модифицированную версию игры, которая избегает сбоев. «Глюки» Tetris от NES не позволяют игрокам заходить дальше 157 уровня. Но все же это первый в истории обнуления игры.

Десятилетиями игроки практически не могли пройти 29-й уровень — когда фигуры начинают падать так быстро, что почти невозможно донести их до края поля. Однако за последние несколько лет разработка техники гипертапинга и других методов позволила профессиональным игрокам в Tetris достичь более быстрого движения фигур, касаясь кнопок до 30 раз в секунду. Благодаря идеальному выполнению техники «прокатки» было по крайней мере теоретически возможно продолжать игру в NES Tetris бесконечно долго, даже на максимальной скорости.

Однако Tetris от NES никогда не создавался для игры после 29 уровня. Это означает, что сбои рано или поздно непременно начинают мешать энтузиастам. На уровне 138 ошибка переполнения памяти приводит к тому, что детали появляются во все более удивительных цветах, включая палитры, которые невероятно трудно различить глазом на уровнях 146 и 148. Также к сбою с 155 уровня приводит неэффективный алгоритм подсчета. Хотя теоретически возможно избежать ситуаций, вызывающих сбои, практически невозможно отследить все сложные переменные и вероятности, которые определяют, может ли произойти сбой в немодифицированной версии.

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Однако даже с модифицированной игрой Майкл столкнулся с еще одним огромным сбоем перед 235 уровнем. Чтобы дойти до него, из-за ошибки подсчета нужно преодолеть колоссальных 810 строк. Более того, цветовая палитра уровня 235 — тускло-зеленая, фигуры трудно увидеть на черном фоне.

В начале этого года 13-летний Уиллис «Blue Scuti» Гибсон стал первым человеком, который преодолела последний проходной 157 уровень.

В мае 15-летний Алекс Тач набрал 16,7 млн баллов и побил шесть рекордов игры.

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Достижение Майкла Артиаги с 29,4 млн баллов, похоже, превышает всех и устанавливает важную техническую веху. Впрочем, интересным остается практически невозможное дальнейшее прохождение немодифицированного NES Tetris.

Источник: Ars Technica