Телеведущая Sky News посоветовала юному чемпиону Tetris «больше гулять на улице». Ох, зря

Ведущая телеканала Sky News попыталась за глаза воспитывать 13-летнего мирового рекордсмена Tetris Уиллиса Гибсона из Оклахомы, за что получила шквал критики в свой адрес. 51-летняя Джейн Секер сказала в прямом эфире, что приказала бы подростку пойти подышать свежим воздухом.

«Как мать, я просто сказала бы отойти от экрана, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Преодолеть Тетрис – не цель жизни».

Отрывок эфира сохранил журналист Крис Скаллион из VGC и выложил в X Twitter, где мнение Джейн подверглось сокрушительной критике.

It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr — Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024

«Сейчас 2024 год господень, но Sky News все еще призывает людей, играющих в видеоигры, выйти на улицу и подышать свежим воздухом, особенно в тот же день, когда канал хвалил 16-летнего игрока в дартс».

Среди наиболее остроумных аргументов были следующие:

«Странное освещение: будь это ребенок-чемпион по шахматам, все бы праздновали и пригласили бы парня на Даунинг-стрит, чтобы поиграть в шахматы» «Преодолеть Тетрис – это не цель жизни»… да, для ТЕБЯ… Сколько мировых рекордов ты установила в 13 лет? Какой малодушный, самодовольный и ужасный способ приуменьшить достижение этого ребенка? Как мать я бы очень гордилась». «Этот комментарий был настолько устаревшим и протухшим, он просто ударил по ребенку — я почти потерял слова».

Мать парня, кстати, школьная учительница, ответила на этот выпад в The New York Times:

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«Мне действительно это ОК. Он занимается и другими делами, кроме игры в Тетрис, поэтому сказать «ОК» было не так уж трудно. Труднее было найти старый кинескопический телевизор».

Источник: VGC