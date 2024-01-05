Телеведущая Sky News посоветовала юному чемпиону Tetris «больше гулять на улице». Ох, зря

Ведущая телеканала Sky News попыталась за глаза воспитывать 13-летнего мирового рекордсмена Tetris Уиллиса Гибсона из Оклахомы, за что получила шквал критики в свой адрес. 51-летняя Джейн Секер сказала в прямом эфире, что приказала бы подростку пойти подышать свежим воздухом.
«Как мать, я просто сказала бы отойти от экрана, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Преодолеть Тетрис – не цель жизни».
Отрывок эфира сохранил журналист Крис Скаллион из VGC и выложил в X Twitter, где мнение Джейн подверглось сокрушительной критике.
It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr
— Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024
«Сейчас 2024 год господень, но Sky News все еще призывает людей, играющих в видеоигры, выйти на улицу и подышать свежим воздухом, особенно в тот же день, когда канал хвалил 16-летнего игрока в дартс».
Среди наиболее остроумных аргументов были следующие:
Вакансии
Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today
Back-End Engineer (Python) Go Interactive
Copywriter at GN Crypto WhiteBIT
«Странное освещение: будь это ребенок-чемпион по шахматам, все бы праздновали и пригласили бы парня на Даунинг-стрит, чтобы поиграть в шахматы»
«Преодолеть Тетрис – это не цель жизни»… да, для ТЕБЯ… Сколько мировых рекордов ты установила в 13 лет? Какой малодушный, самодовольный и ужасный способ приуменьшить достижение этого ребенка? Как мать я бы очень гордилась».
«Этот комментарий был настолько устаревшим и протухшим, он просто ударил по ребенку — я почти потерял слова».
Мать парня, кстати, школьная учительница, ответила на этот выпад в The New York Times:
«Мне действительно это ОК. Он занимается и другими делами, кроме игры в Тетрис, поэтому сказать «ОК» было не так уж трудно. Труднее было найти старый кинескопический телевизор».
Подросток «прошел» классический Tetris для NES – впервые за 34 года существования игры
Источник: VGC