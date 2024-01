Телеведущая Sky News посоветовала юному чемпиону Tetris «больше гулять на улице». Ох, зря

Ведущая телеканала Sky News попыталась за глаза воспитывать 13-летнего мирового рекордсмена Tetris Уиллиса Гибсона из Оклахомы, за что получила шквал критики в свой адрес. 51-летняя Джейн Секер сказала в прямом эфире, что приказала бы подростку пойти подышать свежим воздухом.

«Как мать, я просто сказала бы отойти от экрана, выйти на улицу, подышать свежим воздухом. Преодолеть Тетрис – не цель жизни».

Отрывок эфира сохранил журналист Крис Скаллион из VGC и выложил в X Twitter, где мнение Джейн подверглось сокрушительной критике.

It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr

— Chris Scullion (@scully1888) January 4, 2024