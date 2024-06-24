TikTok фактически остановил переговоры о представительстве в Украине — это бы помогло удалять российскую пропаганду

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины проводил переговоры с соцсетью TikTok относительно открытия представительства. Однако, похоже, договориться не удалось, сообщает Forbes.

Анонимный участник переговоров рассказал, что коммуникация с китайским видеосервисом фактически остановилась 40 дней назад. Ярослав Юрчишин, председатель комитета ВР по свободе слова, говорит, что Украина передала компании свои аргументы и сейчас ждет ответа.

«Фактически переговоры об открытии представительства закончились 40 дней назад. Официального отказа нет, но этот вопрос перестали обсуждать», — объясняет источник.

С начала полномасштабной войны с TikTok общалось Минцифры. Министерство направляло обращения по блокированию фейковых аккаунтов общественного значения, верификации каналов госорганов и других учреждений, удалению учетных записей мошенников, в частности фейковых сборов. Весной 2024-го к работе присоединился ЦПД, которому удалось заблокировать 24 аккаунта распространителей российской пропаганды. В апреле Центр начал переговоры об открытии в Украине представительства социальной сети.

Какова причина заминки? Этот вопрос решается через центральный офис компании, а не через европейское представительство, говорит нардеп. Ярослав Юрчишин считает, что компания фактически саботирует процесс: «Они это могут сделать достаточно быстро, если есть желание».

По данным ЦПИ, TikTok находится на первом месте по пророссийской дезинформации в Украине, Telegram и Viber — на втором месте. В Украине у TikTok 9,4 млн пользователей, это преимущественно городское население в возрасте 18-55 лет. Viber и Telegram постоянно пользуются 77% и 88% украинцев. Фейки в TikTok сложнее модерировать, ведь это видеоконтент.

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«Администрация TikTok реагирует на большинство наших запросов, Viber реагирует достаточно оперативно, Telegram не реагирует никак», — говорит Юрчишин.

Все запросы Украины предоставляются в представительство TikTok в Варшаве, где с ними работает около 200 сотрудников. По словам депутата, в целом они оперативно удаляют откровенную пропаганду, однако не всегда в контексте событий в Украине, и некоторые вопросы, например по ТЦК, остаются без внимания. Локальное представительство и ручная модерация могут исправить ситуацию. Депутат говорит, что так сейчас работает Viber.

10 июня на сайте Кабмина создали петицию с требованием внести в ВР законопроект о блокировании TikTok в Украине. В настоящее время она набрала более 13 000 подписей, чтобы набрать 25 000 необходимых, осталось 82 дня.

«Верховная Рада не может блокировать социальные сети на территории Украины. Этим обычно занимается СНБО на основе материалов СБУ и ГУР», — говорит Юрчишин.

Центр противодействия дезинформации не поддерживает блокировку TikTok:

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«В случае TikTok тесно переплетаются вопросы инфобезопасности и международных отношений, Если соцсеть будет идти на диалог и адаптироваться, мы сможем уменьшить поток российского контента», — говорит руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.