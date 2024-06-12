«Китай может оказать давление». В Украине требуют запретить TikTok

На сайте «Электронные петиции» Кабмина зарегистрированный предложение о запрете TikTok в Украине. Среди основных причин необходимости в блокировке называют контроль социальной сети со стороны Китая, который помогает россии в войне с Украиной, и легкость распространения дезинформации в ней.

Текст петиции рассказывает, что популярный сервис пользовательских видео TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Законодательство Китая не защищает частную информацию — наоборот, государство имеет право использовать ее в интересах «национальной безопасности». «Китай открыто сотрудничает и оказывает помощь россии в войне против Украины», а информация, которую предоставляют украинцы, может быть использована для шпионажа против Украины в пользу россии.

Из-за влияния на компанию власти Китая могут оказывать давление на TikTok для формирования дезинформации для населения Украинытак и для искажения восприятия Украины в других государствах. Известно о цензуре в социальной сети в отношении украинских видео и информации о российско-украинской войне. Наличие сети российской пропаганды в ТікТок свидетельствует о ее толерантности соцсетью.

В пентагоне утверждают, что Китай много лет использовал свой киберпотенциал для получения конфиденциальной информации государственных, частных и промышленных учреждений США. Китай сотрудничает с россией, которая тоже ведет злонамеренную кибердеятельность и использует ее как важный компонент военной стратегии, в частности против Украины. Блокировка TikTok должна помешать враждебной кибердеятельности обоих государств.

Сейчас в США действует законпо которому в течение полугода ByteDance должен либо продать ТікТок, либо сервис будет запрещен. Компания пока отвергает возможность продажи и пытается влиять на общественное мнение и чиновников. Кроме того, ТікТок запрещен в государственных учреждениях и на уровне отдельных штатов.

Также TikTok ничего не делает с открытой дезинформацией, что подтвердили эксперименты исследователей Global Witness во время недавних выборов в Европарламент. В отличие от других социальных сетей, TikTok не отклонила ни одного из 16 ложных объявлений.

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Петиция требует блокировки TikTok на территории Украины и запрета использования приложения на телефонах военных, госслужащих и других лиц, причастных к безопасности государства. Петицию уже подписали более 9200 граждан Украины.