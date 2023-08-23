Каждый второй пользователь Viber в Украине использует украинский язык интерфейса – на 61% больше, чем до вторжения

Ко Дню Независимости Украины команда Rakuten Viber провела исследование по поводу того, как украинцы относятся к этому празднику, как поздравляют друг друга и как пользуются украинским контентом в приложении. Исследование проводилось методом анонимного онлайн-опроса, в котором приняло участие более 60 тыс. пользователей.

Отмечается, что за последние полтора года с начала полномасштабной военной агрессии россии количество пользователей с украинским языком приложения выросло на 61%. Сейчас украинский является самым популярным языком приложения Viber в Украине и установлен у 49,9% пользователей с украинскими телефонными номерами.

За последний год украинские стикерпаки было установлено 9,4 млн раз, а за год в Viber отправлено 118,4 млн украинских стикеров. Стикеры «Слава Украине» за последний год отправили 9,3 млн раз. За последний год 2,6 млн пользователей Viber воспользовались AR-масками с символикой в поддержку Украины.

Также сообщается, что 62% опрошенных ответили, что у них изменилось отношение ко Дню Независимости, а праздник приобрел особое значение. Вместе с тем 29% говорят, что отмечают праздник, как это делали всегда. Однако 9% респондентов не отмечают День Независимости.

Среди способов поздравить с праздником самыми популярными оказались открытка в мессенджере, стикер и телефонный звонок. Ответы пользователей распределились следующим образом:

Отправляют открытки в мессенджере – 35%

Звонят и поздравляют близких – 18%

Отправляют стикер в мессенджере – 16%

Не поздравляют вообще – 13%

Пишут текстовое приветствие – 10%

Встречаются с близкими лично – 8%

Данные использования Viber в Украине подтверждают укоренение привычки поздравлять с Днем Независимости: 24 августа 2022 года пользователи Viber отправили друг другу на 27% больше сообщений, чем годом ранее.

В этом году ко Дню Независимости команда Rakuten Viber в Украине подготовила специальные открытки и стикеры, чтобы пользователям удобнее было поздравлять близких. Автор стикеров и открыток – Мирослава Шевченко.