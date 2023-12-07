TikTok в 2023: Селена Гомес, Ким Лоайза (не спрашивайте) и видео с собакой-пастухом

Дайте знать, если видели хоть одно видео из топа.
Ежегодный отчет TikTok с вирусными видео и тенденциями 2023 года демонстрирует, что нам вообще неизвестно, что происходит на платформе. Глобальным лидером по просмотрам и лайкам стал ролик с собакой, которая загоняет овец, а в США самым популярным роликом признали видео с мейкапом (оно немного превзошло гайд по рисованию Железного человека на потолке).
Самые популярные видео в TikTok (США)
- Макияж — @dollievision, 504 миллиона просмотров и 37 миллионов лайков
- Сделай сам «Железный человек» — @justinflom, 418 миллионов просмотров и 26 миллионов лайков
- Большой котенок — @through.the.lleaves, 394 миллиона просмотров и 32 миллиона лайков
- Уход за кожей — @selenagomez, 229 миллионов и 25 миллионов лайков
- Пение в паркинге — @chrishoffish 206 миллионов просмотров и 28 миллионов лайков
- Food ASMR — @thezachchoi, 554 миллиона просмотров и 25 миллионов лайков
- Скулящий французский бульдог — @kaaaathhhhy, 213 миллионов просмотров и 31 миллион лайков
- Нарезка лука — @kristy.sarah, 172 миллиона просмотров и 24 миллиона лайков
- Анимационная аффирмация — @tubbynugget, 102 миллиона просмотров и 15 миллионов лайков
- Ошибки в керамике — @bwpottery, 185 миллионов просмотров и 10 миллионов лайков
Найпопулярніші відео у TikTok (світ)
- @seanthesheepman — собака-пастух загоняет овец
- @kirbyquimado — простой и креативный способ приготовить вкусную закуску из хлеба
- @jazephua — вирусная песня о капибаре
- @unknowndazza — лягушка Фродрик и ее 3D-дом
- @gabryellurlan — пародия на ссору птиц в 6 утра
Певица Селена Гомес, видео которой тоже оказалось в топе, признана самой популярной артисткой TikTok в США. Сейчас у Гомес около 60 млн подписчиков, но она немного уступила глобальный рейтинг Кимберли Лоайзе — мексиканской медиаперсоне и певице.
Самые популярные исполнители TikTok (в мире)
- Ким Лоайза (@kimberly.loaiza)
- Селена Гомес (@selenagomez)
- BLACKPINK (@bp_tiktok)
- BTS (@bts_official_bighit)
- Feid (@ferxxo444)
- ENHYPEN (@enhypen)
- KAROL G (@karolg)
- LE SSERAFIM (@le_sserafim)
- NewJeans (@newjeans_official)
- Шакира (@shakira)
Самой популярной песней на TikTok стала «Cupid» Fifty Fifty — более 20 миллионов роликов, а в США рейтинг вирусных треков возглавила ускоренная версия «Collide» Джастин Скай.
Самые популярные песни TikTok (в США)
- Collide (more sped up) — Justine Skye
- Cupid — Twin Ver — Sped Up Version — FIFTY FIFTY
- Her Way (Sped Up) — PARTYNEXTDOOR
- Favorite Song — Sped Up — Toosii
- Boy’s a Liar Pt. 2 — PinkPanthress & Ice Spice
- Bounce When She Walk — Ohboyprince
- Peaches & Eggplants (feat. 21 Savage) — Young Nudy
- In Ha Mood — Ice Spice
- Makeba — Jain
- Cruel Summer — Taylor Swift
Самые популярные песни TikTok (в мире)
- Cupid – Twin Ver – Sped Up Version – FIFTY FIFTY
- If We Ever Broke Up – Mae Stephens
- Collide (more sped up) – Justine Skye
- What It Is – Solo Version – Doechii
- มองนานๆ – FLI:P
- La Bebe (Remix) – Yng Lvcas & Peso Pluma
- LALA – Myke Towers
- girls like me don’t cry (sped up) – thuy
- TQG – KAROL G & Shakira
- Makeba – Jain
Тренды TikTok тем временем отразили, чем запомнился 2023 год — начиная с концертов Тейлор Свифт (которую вчера отметили как Человека года по версии Time) и заканчивая опросом об одержимости Римской империей.
Самые популярные тренды в TikTok
- Первый ряд: Сообщество TikTok предоставило доступ к самым крупным турам этого года при участии таких поп-звезд, как Тейлор Свифт и Бейонсе.
- Как часто вы думаете о Римской империи? Простой вопрос к одному человеку шокировал многих тем, как часто мужчины думают о Римской империи в повседневной жизни.
- McDonald’s Grimace Shake: молочный коктейль в честь одного из культовых талисманов компании обрел новую жизнь.
- Planet of the Bass: вдохновленный европейской танцевальной музыкой 90-х, Кайл Гордон пародировал звук своими нелепыми текстами и гипнотической продукцией, чтобы создать трек, который принес ему суперзвездных фанатов, в частности Jonas Brothers, которые пригласили его начать тур в августе.
- Год девочки: тенденции, вдохновленные девичниками, прогулками, а также трендами из фильма Барби.