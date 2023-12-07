TikTok в 2023: Селена Гомес, Ким Лоайза (не спрашивайте) и видео с собакой-пастухом

Дайте знать, если видели хоть одно видео из топа.

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Ежегодный отчет TikTok с вирусными видео и тенденциями 2023 года демонстрирует, что нам вообще неизвестно, что происходит на платформе. Глобальным лидером по просмотрам и лайкам стал ролик с собакой, которая загоняет овец, а в США самым популярным роликом признали видео с мейкапом (оно немного превзошло гайд по рисованию Железного человека на потолке).

Самые популярные видео в TikTok (США)

Найпопулярніші відео у TikTok (світ)

@seanthesheepman — собака-пастух загоняет овец

@kirbyquimado — простой и креативный способ приготовить вкусную закуску из хлеба

простой и креативный способ приготовить вкусную закуску из хлеба @jazephua — вирусная песня о капибаре

@unknowndazza — лягушка Фродрик и ее 3D-дом

@gabryellurlan — пародия на ссору птиц в 6 утра

Певица Селена Гомес, видео которой тоже оказалось в топе, признана самой популярной артисткой TikTok в США. Сейчас у Гомес около 60 млн подписчиков, но она немного уступила глобальный рейтинг Кимберли Лоайзе — мексиканской медиаперсоне и певице.

Самые популярные исполнители TikTok (в мире)

Ким Лоайза (@kimberly.loaiza)

Селена Гомес (@selenagomez)

BLACKPINK (@bp_tiktok)

BTS (@bts_official_bighit)

Feid (@ferxxo444)

ENHYPEN (@enhypen)

KAROL G (@karolg)

LE SSERAFIM (@le_sserafim)

NewJeans (@newjeans_official)

Шакира (@shakira)

Самой популярной песней на TikTok стала «Cupid» Fifty Fifty — более 20 миллионов роликов, а в США рейтинг вирусных треков возглавила ускоренная версия «Collide» Джастин Скай.

Самые популярные песни TikTok (в США)

Самые популярные песни TikTok (в мире)

Тренды TikTok тем временем отразили, чем запомнился 2023 год — начиная с концертов Тейлор Свифт (которую вчера отметили как Человека года по версии Time) и заканчивая опросом об одержимости Римской империей.

Самые популярные тренды в TikTok