Співачка Тейлор Свіфт стала «‎Людиною року» за версією журналу Time

Свіфт випередила конкурентів, серед яких були голлівудські страйкарі, Барбі та Король Великої Британії Чарльз III.

Тейлор Свіфт регулярно потрапляла в заголовки у 2023 році — новини частково спричинені її особистими стосунками, гастролями Eras Tour та фільмом-концертом, який побив рекорди з продажів і оформив найкращий дебют серед усіх концертних стрічок (він заробив від $126 до $130 млн, перевершивши прем’єру фільму-концерту Майкла Джексона 2009 року з $74,25 млн).

Цього року співачка провела 66 концертів по всій Америці, і під час одного такого у Сіетлі шанувальники викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.

Свіфт, як висловився Крістофер Нолан, «утерла носа‎» студіям та стримінгам, уклавши ексклюзивну угоду для розповсюдження свого фільму з AMC, згідно з якою отримає близько 57% від продажу квитків (кінотеатри залишать собі решту доходів, а AMC візьме невелику плату за прокат).

У листопаді перезаписаний «1989 (Taylor’s Version)» оформив найкращий дебют серед альбомів Тейлор Свіфт — із продажами 1,65 млн копій, а Spotify відзначив її як найпопулярнішу у світі співачку, що перевищила позначку у 26,1 млрд глобальних трансляцій.

Свіфт також стала предметом академічного та (навіть більше) журналістського інтересу: Гарвардський університет запропонує урок «Тейлор Свіфт та її світ», а Gannett, найбільша мережа газет у Сполучених Штатах, призначила спеціального репортера, який буде висвітлювати новини виключно про співачку.

«‎Цього року Тейлор Свіфт вдосконалила свою майстерність — не лише завдяки своїй музиці, але й у своїй позиції майстерного оповідача сучасної епохи. Світ, своєю чергою, дивився, плакав, танцював, підспівував, втрачав свідомість, кидався на стадіони та в кінотеатри, дозволяючи її роботі озвучувати їхнє життя. Для Свіфт — це пік», — написав автор Time Сем Ланскі.

Time оголошує «‎Людину року» з 1927 року і присуджує титул «особі, групі чи концепції, яка мала найбільший вплив на світ протягом останніх 12 місяців». Торік перемогу віддали Володимиру Зеленському та «українському духу», а позаторік — Ілону Маску.

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У 2023 до шорт-листа Time, окрім Свіфт, потрапили гендиректор OpenAI Сем Альтман, Президент Китаю Сі Цзіньпін, прокурори Дональда Трампа, голлівудські страйкарі, Барбі, Король Великої Британії Чарльз III, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл та володимир путін. Присутність подібних останньому кандидатів часто викликала суперечки — у 1938 році Time обрав Адольфа Гітлера як «Людину року» та двічі віддав сумнівну честь Йосипу Сталіну, у 1939 та 1942 роках.