Цукерберг про мем-одержимість чоловіків Римською імперією — «‎Цікаво, що думають мої доньки Максима, Августа та Аврелія»

Марк Цукерберг провів медовий місяць у Римі, назвав своїх доньок на честь римських імператорів та ледь не зійшовся в поєдинку з Ілоном Маском на арені Колізею. Ні, він точно не одержимий Римською імперією.

У серпні Гай Флавій, римський реконструктор зі Швеції, поділився відео в Instagram, яке підписав «Жінки, багато з вас не усвідомлюють, як часто чоловіки думають про Римську імперію». Публікація згодом набрала 1,6 млн переглядів, а стривожені користувачі у коментарях підтверджували, що він не помиляється зі своєю теорію. Згодом заява реконструктора переросла в інтернет-мем, який дійшов і до Марка Цукерберга.

Цукерберг дійсно має давній інтерес до Римської імперії. Його старшу доньку звуть Максима (відтворення латинського імені Максимус), тоді як середню та меншу — Августа та Аврелія (імена римських імператорів).

Марк часто розповідає про своє захоплення римським імператором Августом, безжальним і жадібним до влади лідером, який відомий тим, що пригнічував своїх суперників і підривав демократію. Цукерберг хвалив його за забезпечення 200-річного миру, навіть за «жорстокого підходу» з репресіями та насиллям, та жартував, що імператор «затьмарив» його весільну подорож до Риму.

Цукерберг — не єдиний технічний директор, одержимий Римською імперією. Його конкурент Ілон Маск також заявив, що думає про крах стародавньої цивілізації «щодня» у коментарі під дописом X, і раніше розглядав Колізей як місце для потенційного поєдинку з Цукербергом.

