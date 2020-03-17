Точное время закрытия метро в Киеве, Харькове и Днепре

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Вечером 16 марта правительство, как известно, приняло решение о закрытии метрополитенов в Украине с 17 марта в связи с пандемией коронавируса. Теперь появилось точное время.

Как рассказали в КГГА, Киевский метрополитен прекратит работу с 23:00 17 марта и будет оставаться закрытым минимум до 3 апреля.

«Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков», — написал Кличко.

Наземный общественный транспорт продолжит работать в штатном режиме, дублируя линии метро.

Метро в Харькове прекращает работать с 20:00 17 марта и будет оставаться закрытым до 3 апреля. Решение приняли в соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.

Метро в Днепре ориентировочно закроется с 15:00 17 марта. Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.