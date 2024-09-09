Токсичный гейминг: две трети женщин в онлайн-играх сталкиваются с мизогинией, — исследование

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Новое исследование показало, что две трети женщин сталкиваются с мизогинией во время онлайн-игр, несмотря на незначительное улучшение ситуации за последний год.

Компания Bryter провела опрос примерно тысячи игроков в Великобритании и США. Результаты показали, что 65% респондентов сталкивались с токсичным поведением онлайн в 2023 году. Это меньше, чем 72% в 2022 году, но проблема остается острой.

Журналистка Мики Кэрролл на собственном опыте проверила уровень агрессии в игровых сообществах. Она присоединилась к чату в Discord, где ее сразу начали оскорблять из-за женского аватара. Игрок-мужчина назвал ее «грязной женщиной» и использовал ряд других оскорбительных выражений.

Дженни МакБин, исследовательница из Bryter, отмечает, что притеснения часто начинаются с сексистских комментариев, но могут перерасти в угрозы изнасилования и физического насилия. Каждая десятая опрошенная женщина-геймер получала угрозы изнасилования.

Несмотря на улучшение ситуации, 20% женщин вообще отказываются от онлайн-игр из-за страха домогательств.

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19-летняя французская киберспортсменка Матильда описывает опыт женщины в гейминге как «страшный». Она подчеркивает, «нужно быть готовой дать отпор обидчикам».

Стефани Иджома основала агентство NNESAGA для продвижения разнообразия и инклюзивности в игровой индустрии. Она подчеркивает, что чернокожие женщины испытывают больше всего притеснений в этой сфере.

Представители Discord сообщили, что компания принимает немедленные меры в случае сообщений о харассменте.

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Источник: Eurogamer

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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