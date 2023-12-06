Топ-25 статей Википедии 2023: ChatGPT, Oppenheimer, российское вторжение в Украину и влияние индийской аудитории

Топ-25 самых популярных страниц Википедии в 2023 году отражает интерес мира к инновациям в сфере искусственного интеллекта, умершим в этом году и восходящую способность индийских пользователей влиять на тенденции на сайте. В перечне есть статья о российском вторжении в Украину.

У Википедии было более 84 млрд просмотров страниц в 2023 году, передает CNN. Страница о чатботах ChatGPT от OpenAI стала самой популярной страницей в Википедии в этом году, собрав более 49,4 млн просмотров.

ChatGPT также учится на основе данных Википедии, используя проекты Викимедиа, чтобы отвечать на вопросы или подсказки пользователей. Данные Википедии и текст, составленный пользователями и редакторами, играют важную роль в ответах, которые чат дает своим пользователям.

Вместе с ChatGPT в пятерку лидеров вошли биографические посты о людях, умерших в 2023 году, Чемпионат мира по крикету 2023 года, Индийская премьер-лига, которая является чемпионатом по крикету, и фильм «Оппенгеймер».

Аудитория Индии и Юго-Восточной Азии оказала большое влияние на список 2023 года, поскольку пятая часть списка состояла из медиа из этого региона и самой Индии.

Учитывая, что Индия, вероятно, обгонит Китай как наиболее населенная страна мира, с населением, которое, по оценкам Организации Объединенных Наций, достигнет 1,43 млрд до конца года, ее влияние на мировые медиа не удивительно. Правительство Китая запретило доступ к Википедии. Ожидается, что количество активных интернет-пользователей в Индии вырастет до 900 млн от нынешних 759 млн.

На Чемпионате мира по крикету 2023 года Индия заняла второе место, уступив Австралию, а лучший отбивной Вират Кохли стал лучшим игроком серии. Статья о финальной серии в Википедии набрала более 38 млн. просмотров. Еще дважды в списке перечислены статьи об Индийской премьер-лиге (по крикету).

Фильм «Барби» от Warner Bros., собрал в мировом прокате более 1,4 млрд долларов, тогда как «Оппенгеймер» — более 950 млн. Однако последний получил больший интерес в Википедии. Страницы фильма и ученого Роберта Оппенгеймера занимают 5 и 7 строчку соответственно.

Криштиану Роналду опередил Лионеля Месси и английскую премьер-лигу по футболу. А Илон Маск на ступеньку ниже статьи о США.

Сразу за третьими «Стражами Галактики» идет статья Russian invasion of Ukraine. С 12,798,866 просмотрами это 24-я по популярности статья на Википедии.