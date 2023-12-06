Новости Кино 06.12.2023 в 12:52 comment views icon

Топ-25 статей Википедии 2023: ChatGPT, Oppenheimer, российское вторжение в Украину и влияние индийской аудитории

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Юрій Орос

Автор новин

Топ-25 статей Википедии 2023: ChatGPT, Oppenheimer, российское вторжение в Украину и влияние индийской аудитории

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Топ-25 самых популярных страниц Википедии в 2023 году отражает интерес мира к инновациям в сфере искусственного интеллекта, умершим в этом году и восходящую способность индийских пользователей влиять на тенденции на сайте. В перечне есть статья о российском вторжении в Украину.

У Википедии было более 84 млрд просмотров страниц в 2023 году, передает CNN. Страница о чатботах ChatGPT от OpenAI стала самой популярной страницей в Википедии в этом году, собрав более 49,4 млн просмотров.

ChatGPT также учится на основе данных Википедии, используя проекты Викимедиа, чтобы отвечать на вопросы или подсказки пользователей. Данные Википедии и текст, составленный пользователями и редакторами, играют важную роль в ответах, которые чат дает своим пользователям.

Вместе с ChatGPT в пятерку лидеров вошли биографические посты о людях, умерших в 2023 году, Чемпионат мира по крикету 2023 года, Индийская премьер-лига, которая является чемпионатом по крикету, и фильм «Оппенгеймер».

Аудитория Индии и Юго-Восточной Азии оказала большое влияние на список 2023 года, поскольку пятая часть списка состояла из медиа из этого региона и самой Индии.

Учитывая, что Индия, вероятно, обгонит Китай как наиболее населенная страна мира, с населением, которое, по оценкам Организации Объединенных Наций, достигнет 1,43 млрд до конца года, ее влияние на мировые медиа не удивительно. Правительство Китая запретило доступ к Википедии. Ожидается, что количество активных интернет-пользователей в Индии вырастет до 900 млн от нынешних 759 млн.

На Чемпионате мира по крикету 2023 года Индия заняла второе место, уступив Австралию, а лучший отбивной Вират Кохли стал лучшим игроком серии. Статья о финальной серии в Википедии набрала более 38 млн. просмотров. Еще дважды в списке перечислены статьи об Индийской премьер-лиге (по крикету).

Топ-25 статей Википедии 2023: ChatGPT, Oppenheimer, российское вторжение в Украину и влияние индийской аудитории

Фильм «Барби» от Warner Bros., собрал в мировом прокате более 1,4 млрд долларов, тогда как «Оппенгеймер» — более 950 млн. Однако последний получил больший интерес в Википедии. Страницы фильма и ученого Роберта Оппенгеймера занимают 5 и 7 строчку соответственно.

Топ-25 статей Википедии 2023: ChatGPT, Oppenheimer, российское вторжение в Украину и влияние индийской аудитории

Криштиану Роналду опередил Лионеля Месси и английскую премьер-лигу по футболу. А Илон Маск на ступеньку ниже статьи о США.

Сразу за третьими «Стражами Галактики» идет статья Russian invasion of Ukraine. С 12,798,866 просмотрами это 24-я по популярности статья на Википедии.

  1. ChatGPT, 49,490,406 просмотров страницы
  2. Deaths in 2023, 42,666,860
  3. 2023 Cricket World Cup, 38,171,653
  4. Indian Premier League, 32,012,810
  5. Oppenheimer (film), 28,348,248
  6. Cricket World Cup, 25,961,417
  7. J. Robert Oppenheimer, 25,672,469
  8. Jawan (film), 21,791,126
  9. 2023 Indian Premier League, 20,694,974
  10. Pathaan (film), 19,932,509
  11. The Last of Us (TV series), 19,791,789
  12. Taylor Swift, 19,418,385
  13. Barbie (film), 18,051,077
  14. Cristiano Ronaldo, 17,492,537
  15. Lionel Messi, 16,623,630
  16. Premier League, 16,604,669
  17. Matthew Perry, 16,454,666
  18. United States, 16,240,461
  19. Elon Musk, 14,370,395
  20. Avatar: The Way of Water, 14,303,116
  21. India, 13,850,178
  22. Lisa Marie Presley, 13,764,007
  23. Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13,392,917
  24. Russian invasion of Ukraine, 12,798,866
  25. Andrew Tate, 12,728,616
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