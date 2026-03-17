"Британская Энциклопедия" подала иск против OpenAI из-за тренировки ИИ

Encyclopaedia Britannica и ее дочерняя компания Merriam-Webster подали иск против OpenAI в федеральный суд в Манхэттене, утверждая, что компания неправомерно использовала их справочные материалы для обучения своих моделей искусственного интеллекта.





Компания подала иск за нарушение авторских прав и торговых марок. Как сообщает Reuters, в иске Britannica утверждает, что OpenAI незаконно использовала ее «защищенный авторским правом контент в больших объемах» при обучении моделей ИИ. Компания также заявляет, что ответы ChatGPT на запросы пользователей иногда содержат «полные или частичные дословные воспроизведения статей Britannica».

В иске, поданном в пятницу, «Британника» заявила, что поддерживаемый Microsoft OpenAI использовал ее онлайн-статьи, энциклопедические статьи и записи словаря для обучения своего флагманского чат-бота ChatGPT отвечать на запросы пользователей и «каннибализировал трафик» веб-сайтов Britannica с помощью сгенерированных ИИ резюме ее контента. Комментируя это, представитель OpenAI в понедельник заявил:

«Наши модели способствуют инновациям, их обучали на публично доступных данных и на основе добросовестного использования».

Зато представители Britannica и их адвокаты немедленно не ответили на запрос Reuters о комментарии в понедельник. Это дело — один из многих высокопрофильных исков от владельцев авторских прав, включая авторов и новостные организации, против технологических компаний, которые используют их материалы для тренировки ИИ-систем без разрешения.





Компании, занимающиеся ИИ, утверждают, что их системы осуществляют добросовестное использование (fair use), трансформируя защищенный авторским правом контент в нечто новое. Но, согласно иску, у Britannica незаконно скопировано почти 100 000 ее статей для тренировки больших речевых моделей GPT. Иск утверждает, что ChatGPT может генерировать «почти дословные» копии энциклопедических вступлений, определений словаря и другого контента Britannica, отвлекая пользователей, которые иначе посетили бы ее сайты.

Britannica также обвиняет OpenAI в нарушении торговых марок, поскольку модель якобы ошибочно цитирует Britannica как источник в ложных ответах («галлюцинациях»), генерируя «ложный контент» и создавая впечатление, будто компания предоставила разрешение на такое использование. Britannica попросила суд о неопределенной сумме денежного ущерба и судебный приказ, который бы заблокировал заявленные нарушения. В комментарии изданию Engadget представитель OpenAI заявил:

«ChatGPT помогает развивать человеческую креативность, продвигать научные и медицинские исследования и позволяет сотням миллионов людей улучшать повседневную жизнь. Наши модели способствуют инновациям, обучение происходит на публично доступных данных и в рамках добросовестного использования».

Это не первый иск Britannica против компаний, работающих с ИИ. В сентябре компания, владелец Merriam-Webster, подала аналогичный иск против стартапа искусственного интеллекта Perplexity AI. Разбирательство до сих пор продолжается. Кроме того, OpenAI до сих пор ведет судебное дело из The New York Times, которая также обвиняет компанию в нарушении авторских прав.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: Reuters