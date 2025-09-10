Торги токенизированными карточками Pokémon на Solana взлетели в 5 раз

Новости Крипто 10.09.2025 comment views icon

На крипторынке наблюдается волна интереса к токенизированным картам Pokémon из-за запуска Collector Crypt на Solana, который позволяет пользователям покупать NFT-«комплект», которые можно обменять на настоящие карты. Некоторые из них продаются за сумму более 1 тыс. долларов.

Проект управляет торговой площадкой и сервисом «крюка» — подобным лутбоксам в играх — предоставляющим возможность найти редкие карты. На сегодняшний день это приложение принесло более $70 млн дохода.

Эту фрагментированную, но динамичную экосистему уже сравнивают с Polymarket по темпам роста.

В центре хайпа находится токен CARDS, который доступен для предварительной продажи на Solana через Metaplex. Всего за 24 часа рыночная капитализация CARDS выросла с $23 млн до $85 млн, при этом цена токена выросла на 210%.

Collector Crypt заявляет, что 100% чистого дохода от токена будет использовано для приобретения настоящих карточек покемонов для экосистемы. Не только Collector Crypt, но и другие платформы, такие как Courtyard (POL) также зафиксировал рекордные $78 млн продаж Pokémon NFT в августе.

По данным Messari, четыре ведущие торговые площадки обработали токенизированные карточки покемонов на сумму $124,5 млн в августе, что в 5,5 раз больше, чем за январь.

Courtyard лидирует с $78,4 млн, за ним следует CollectorCrypt с $44 млн. Меньшие платформы, такие как Phygitals и Emporium, также продемонстрировали трехзначные темпы роста,.

