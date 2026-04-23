Неизвестный трейдер превратил $8,5 в почти $10 000 за одни сутки, воспользовавшись механизмом стейкинга токена BELIEF на платформе Printr в сети Solana. Об этом сообщил блокчейн-аналитический сервис Lookonchain.





Трейдер 7Be6hv потратил 0,1 $SOL ($8,5) на покупку 6 636 $BELIEF и застейкал их, получив 25,06 $SOL ($2 160) и 2,9 млн $BELIEF ($7 768 на момент подсчета) в качестве награды за стейкинг. Таким образом, купив и застегнув $BELIEF, он превратил $8,5 в $9 928″.

По данным Lookonchain со ссылкой на Solscan, кошелек с маркером «7Be6hv» приобрел 6 636 токенов BELIEF за 0,1 SOL, после чего сразу отправил их в стейкинг. В течение примерно 24 часов кошелек получил две категории вознаграждения: 25,06 SOL стоимостью $2 160 и 2,9 млн BELIEF стоимостью $7 768 на момент фиксации транзакций.

Совокупная стоимость активов составила $9 928, что равно доходности в 1169 раз от первоначального взноса. После вывода средств кошелек трейдера остался пустым.





BELIEF является нативным токеном платформы Printr — омничейн-лончпада для запуска токенов, поддерживаемого Bybit Venture Studio. Сверхприбыль трейдера объясняется не классическим стейкингом сетевой валюты, а механизмом Proof of Belief (POB), который платформа ввела в рамках обновления Printr V2 14 апреля 2026 года — за два дня до публикации Lookonchain.

Суть POB-стейкинга заключается в том, что 100% кастомных комиссий с торговли токеном поступают в общий стейкинг-пул. Сроки блокировки варьируются от 7 до 180 дней: чем дольше срок, тем выше пропорциональное вознаграждение.

Таким образом, доходность стейкера напрямую зависит от объема торгов конкретным токеном в определенный промежуток времени — и в момент активного ажиотажа вокруг BELIEF эти объемы оказались достаточными для генерации экстремальной доходности.

Подобные кейсы остаются единичными. Высокая волатильность и специфика POB-механизма означают, что такие результаты критически зависят от момента входа и уровня торговой активности вокруг конкретного токена. По данным самой Printr, менее 1% токенов на крупных лончпадах переживают бондинговую кривую из более 11,5 млн созданных в 2025 году, а рынок мемкоинов за тот год потерял 61% совокупной стоимости.

В истории криптовалют уже случались проекты с экстремальными стейкинговыми прибылями, но ни один из них не является точным аналогом кейса BELIEF. В 2021 году на Ethereum громко заявил о себе OlympusDAO с токеном OHM — APY за стейкинг достигал 7 320%.

Впрочем, механика была сугубо инфляционной: новые токены просто чеканились и раздавались стейкерам, а сами «иксов» за сутки не давали — это был годовой показатель роста баланса в токенах, не в долларах.

Ближе по духу Wonderland (TIME) — проект на Avalanche, также 2021 года. APY за стейкинг там превышал 80 000% благодаря механизму ребейзинга каждые восемь часов, а сам токен за два месяца вырос на 1 200%, достигнув $9 700.

Но и здесь речь идет о заявленном годовом APY в токенах, а не о реальной прибыли за одни сутки. В конце 2021 — в начале 2022 года проект обвалился после скандала вокруг анонимного казначея, которого обнаружили связанным с криминальным прошлым.

Кейс BELIEF отличается принципиально. POB-стейкинг на Printr — не инфляционная модель с эмиссией новых токенов, а распределение реальных торговых комиссий между стейкерами. Именно это делает кейс уникальным даже на фоне DeFi-бума 2021 года.





