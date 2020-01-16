Toyota инвестирует $394 млн в разработчика электрических аэротакси Joby Aviation, о котором известно немногое

Toyota инвестирует $394 млн в компанию-разработчика электрических аэротакси Joby Aviation. Помимо этого, японский автопроизводитель поделится с авиапредприятием опытом производства и контроля качества, передает Bloomberg.

Отметим, что Joby Aviation основана в Калифорнии в 2009 году. При этом долгое время компания не привлекала к себе внимания публики и прессы, пока в 2018 году внезапно не получила финансирование на сумму $100 млн. Среди инвесторов были такие гиганты, как Intel и JetBlue.

Полученные средства помогли Joby Aviation создать прототип аэротакси и провести его летные испытания. О разработке, вместе с тем, по-прежнему известно совсем немного: помимо нескольких опубликованных фотографий, калифорнийские инженеры указывают лишь то, что их решение будет представлять собой пятиместный аппарат (пилот плюс четыре пассажира) с вертикальными взлетом и посадкой и шестью поворотными роторами, способный пролететь на одной зарядке более 240 км на скорости до 321 км/ч. Еще одно знаковое отличие воздушного судна — «оно в сто раз тише традиционных летательных средств».

В Joby Aviation надеются, что инвестиции от Toyota позволят ускорить процесс разработки, сертификации и развертывания решения предприятия.

Любопытно, что в декабре прошлого года Joby Aviation заключила партнерство с компанией Uber. По условиям сделки, Uber взялась помочь авиапредприятию в разработке систем контроля воздушного движения и строительстве взлетно-посадочных площадок, а также пообещала интегрировать будущий сервис аэротакси в свое приложение для наземного транспорта. В Joby Aviation, в свою очередь, обязались поставлять аппараты райдшеринговой компании и помогать ей в их эксплуатации в будущем. Другие подробности соглашения не раскрываются.

Источник: The Verge