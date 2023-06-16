Toyota создала прототип спортивного электромобиля, который имитирует механическую коробку передач со сцеплением

Немногим более года назад Toyota подала патентные заявки на имитацию механической коробки передач для электромобилей. А теперь автопроизводитель создал прототип спортивного электромобиля, в котором используется такое решение. Соответствующее заявление сделал председатель компании Акио Тойода во время проведения «24 часов Ле-Мана».
Тойода сказал, что он управлял прототипом, созданным подразделением Toyota Gazoo Racing, которое специализируется на автоспорте.
«Вы слышите шум двигателя внутри машины, а у вас механическая коробка передач со сцеплением», — сказал он. «Вы действительно не замечаете, что едете на электромобиле — единственное, чего не хватает, — это запаха бензина».
Хотя Toyota официально не анонсировала новый электрический спортивный автомобиль, она представила концепт под названием Sports EV. Между тем, Lexus планирует создать электрический преемник суперкара LFA, и она уже экспериментировала с механической коробкой передач, которая имитирует ощущение традиционного рычага переключения передач. Это может сделать электромобиль более привлекательным для энтузиастов. Кроме того, модель Lexus UX300e оснащена ручным псевдопереключателем передач и псевдосцеплением.
Похоже, что аналогичную установку Тойода опробовал в прототипе спортивного электромобиля. Что касается упомянутого им шума двигателя в салоне, неясно, является ли это фальшивым звуком, имитирующим двигатель внутреннего сгорания, или это был усиленный звук электродвигателей автомобиля, как это было реализовано в гоночном автомобиле Porsche 718 Cayman GT4 ePerformance. В любом случае будет интересно посмотреть, сможет ли Toyota создать псевдо механическую коробку передач для электромобилей, которая не будет исключительно показной.
Источник: caranddriver