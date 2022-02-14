Toyota патентует… имитацию механической коробки передач для электромобилей

Многие водители любят «механику» за высокий уровень контроля автомобиля и ощущения драйва от езды, которые она дает. Это одна из причин, по которой такие автомобилисты отказываются переходить на электрический транспорт. Почти все серийные электромобили вообще не имеют трансмиссии. Исключение составляют, разве что, Porsche Taycan и Audi E-Tron GT. А Mustang Lithium является прототипом.

Японский автопроизводитель Toyota подал в Управление по патентам и товарным знакам США восемь новых заявок на электромобиль с имитацией работы механической коробки передач. Каждый документ подробно описывает отдельные компоненты системы, от программирования модуля управления трансмиссией до ограничений на переключение между обычным и трехпедальным режимами вождения. В целом, в патентных заявках обрисован общий механизм из псевдопереключателя, псевдосцепления и модуля управления, которые будут давать ощущение вождения на «ручке», пишет BZforums.com.

Псевдопереключатель и псевдосцепление помогут регулировать крутящий момент электродвигателя. Третья педаль получит генератор, который будет оказывать сопротивление и даже вибрировать, имитируя неполное сцепление. Подражать особенностям переключения передач на «механике» будет и рычаг. Приборная панель получит тахометр. При слишком низких оборотах электродвигатель даже «заглохнет».

Toyota считает, что ее новая система предназначена для того, чтобы «предоставить водителю электромобиля возможность получать удовольствие от вождения с механической коробкой передач, не испытывая при этом трудностей, свойственных транспортному средству с МКПП», передает Interesting Engineering.

А тем временем американский автопроизводитель Ford подал патент на новый тип МКПП, для которой не нужна педаль сцепления.