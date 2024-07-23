Toyota Starlet Cross — городской кроссовер, вдвое дешевле RAV4

Модельный ряд Toyota пополнился новым бюджетным 5-местным городским кроссовером Starlet Cross. Это глобальная модификация модели Taisor, ориентированная на молодых водителей.

Toyota Starlet Cross оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 л.с. На выбор доступна 5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия. В зависимости от типа коробки передач, средний расход топлива заявлен на уровне 5,6 и 5,8 л/100 км, а максимальная скорость — 175 или 170 км/ч соответственно. Во всех случаях предлагается только передний привод. Топливный бак вместимостью 37 литров обеспечивает пробег около 650 км.

На передней оси Toyota Starlet Cross доступна независимая подвеска MacPherson, а сзади используется торсионная балка. Автомобиль имеет длину 3995 мм, высоту 1550 мм, ширину 1765 мм и колесную базу 2520 мм. Клиренс составляет 170 мм. Снаряженная масса равна 1005-1015 кг (в зависимости от типа трансмиссии), а полная масса транспортного средства заявлена 1480 кг. Объем багажника составляет 308 л. Кроссовер способен буксировать прицеп весом до 400 кг без тормозов или до 1000 кг с собственными тормозами.

Автомобиль имеет выразительный дизайн с наклоненной крышей. Здесь есть расширенные колесные арки, пластиковые накладки на бамперы и пороги. Авто в базе имеет шины 195/60 R16. Производитель оснастил новинку LED фарами, дневными ходовыми огнями, задними фонарями и стоп-сигналом.

Базовая версия Toyota Starlet Cross XS оснащена кондиционером, круиз-контролем, 7-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы, камерой заднего вида, 4 динамиками, спинкой заднего сиденья, складывающейся в пропорции 60:40. Топовая модификация XR дополнительно предлагает бесключевой доступ, климат-контроль, информационно-развлекательную систему с 9-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, проекционный дисплей на лобовом стекле, 2 дополнительных динамики, лампы на дверях, беспроводную зарядку для смартфонов и хромированные элементы. Также в случае XR можно выбрать двухцветную покраску кузова.

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Цена Toyota Starlet Cross начинается с $16,3 тыс. за базовую версию XS с механической коробкой передач и достигает $19,5 тыс. за топовую комплектацию XR с автоматической трансмиссией.