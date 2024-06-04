Трейлер «Чужой: Ромул» напоминает атмосферу хоррора первого фильма — в кино с 15 августа

Похоже, франшиза «Чужой» возвращается к своим корням как хоррор. После короткого тизера в начале года и нескольких жутких кадров, 20th Century Studios выпустила первый полный трейлер «Чужой: Ромул» (Alien: Romulus), фильма режиссера Феде Альвареса. Трейлер хорошо передает атмосферу ужаса в ленте. Темный, изолированный в космосе корабль, и лицехваты, лицехваты везде — в воде, на полу, в каждом темном углу.

История повествует о группе мусорщиков, которые рыщут на заброшенной космической станции, прежде чем стать добычей ксеноморфов. В главных ролях Кейли Спаэни, Дэвид Йонссон и Арчи Рено. Фильм также получил стильный новый постер, на котором, ну конечно же, лицехват.

«Чужой: Ромул» станет первой лентой во франшизе после приквелов «Прометей» и «Чужой: Завет», которые предприняли попытку объяснить, откуда взялись ксеноморфы. «Чужой: Ромул», наоборот, будто возвращает зрителя к истокам. Фильм стартует в украинских кинотеатрах 15 августа.