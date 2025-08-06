Трейлер Dying Light: The Beast показывает втрое больше добиваний — каждое, как фаталити из Mortal Kombat

Dying Light: The Beast получила геймплейный трейлер с ультражестокостью — игроки просили «кровавого» Кайла Крейна, игроки получили его.

The Beast полностью сосредотачивается на зрелищных убийствах. Видео демонстрирует десятки способов ломать, резать, сжигать и добивать зараженных. Каждая атака превращает бой в мясорубку — с реалистичными звуками, кровью и ощущением прямого контроля над телом врага. Немало способов убить врага завершается кадрами будто из Mortal Combat.

Студия Techland называет так называемую «первобытную жестокость» — не просто эстетикой. Это часть сюжета: Кайл Крейн возвращается после 13-летнего плена и экспериментов. Он изменился, стал сильнее и мстительнее. Его новые способности питаются гневом, и именно через жестокие схватки он выпускает эту ярость.

Techland обновила систему повреждений — теперь вдвое больше точек поражения, а все удары максимально точно считываются (или так заявлено). Удары оставляют шрамы, изгибы костей и обгоревшее мясо. Все ранения адаптируются под тело врага. Добивания тоже изменились — их втрое больше, чем раньше. И это не скрипты или кат-сцены, а полноценные боевые анимации, которые учитывают позицию врага, оружие и ситуацию. Каждое добивание выглядит как отдельная миниатюра: быстрое, жестокое и четкое.

Чтобы достичь этого эффекта, художники Techland использовали галлоны фальшивой крови для референсов, синхронизировали раны с моделями зараженных и вручную настраивали каждый тип повреждения. Как отметил главный художник персонажей Доминик Васенько им пришлось сломать очень много манекенов и кукол.

По словам разработчиков, все это — не финал. До релиза осталось еще шесть недель, и Techland обещает доработать игру, поскольку ради этого перенесла релиз. Игра, сюжет которой продлится 20 часов, выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Источник: GameSpot