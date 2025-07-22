Новости Игры 22.07.2025 comment views icon

Готовы к марафону? Сюжетная кампания Dying Light: The Beast займет 20 часов, еще 30 — секреты и побочные задания

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Готовы к марафону? Сюжетная кампания Dying Light: The Beast займет 20 часов, еще 30 — секреты и побочные задания

Спин-офф Dying Light: The Beast захватит внимание игроков больше, чем ожидалось — вместо 20 часов сюжета игрокам подготовили до 50 часов геймплея.

Изначально планировалось, что игра будет чем-то между большим DLC и меньшим самостоятельным проектом. Со временем студия Techland подумала, а почему не добавить больше секретов и побочных заданий? По словам директора франшизы Таймона Смекталы, именно на дополнительный контент выделили еще 20-30 часов.

«Это означает, что в игре будет много захватывающего контента, который вряд ли соответствует ее скромному началу», — говорит он.

И добавляет, что мир игры наполнен дополнительными вещами: секретами, активностями и прочим, что затянет вместе с сюжетом на 50 часов. Поэтому лучше не бояться отрываться от основного прохождения, чтобы не украсть у самого себя лишние несколько десятков часов геймплея. Также разработчики интригуют, что сделали финальный квест — лучшим в игре.

Напомним, Dying Light: The Beast — это спин-офф основной серии, который возвращает легендарного героя Кайла Крейна. По сюжету, мужчина после 13 лет жестоких экспериментов вырывается на свободу и попадает в Castor Woods: мрачную долину с горами, болотами, деревнями и заброшенным туристическим городком.

Готові до марафону? Сюжетна кампанія Dying Light: The Beast займе 20 годин, ще 30 — секрети та побічні завдання
Кайл Крейн в Dying Light: The Beast / Dying Light

После лет экспериментов его ДНК превратилась в нечто смешанное между человеком и зомби. Своего рода он теперь Зверь — сверхмощная форма с уникальными способностями. Но доволен ли Кайл Крейн, что он теперь монстр? Конечно, нет. Да и он не слишком рад воспоминаниям, что более десятилетия провел как подопытная мышь. Поэтому сюжет игры будет вращаться вокруг мести Барону, который руководил экспериментами.

Готові до марафону? Сюжетна кампанія Dying Light: The Beast займе 20 годин, ще 30 — секрети та побічні завдання
Вероятно, главный антогонист Dying Light: The Beast — Барон / Techland

В Dying Light: The Beast можно будет играть в кооперативе до 4-х игроков. Ключевыми механиками остаются паркур, огнестрельное оружие, управление коряга авто (которое надо ремонтировать и искать топливо) и режим Зверя с деревом навыков. Днем игроки будут исследовать территорию и собирать ресурсы, а ночью — бороться против агрессивных мутантов.

Горор-выживалка в открытом мире выйдет 22 августа 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, а позже — на PS4 и Xbox One. У Steam уже продолжаются предзаказы — цена стартует от ₴1 599.

Источник: Games Radar

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