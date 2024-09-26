Трейлер боевика «Балерина» — спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас и Киану Ривзом

Lionsgate выпустила первый трейлер боевика «Балерина» — спин-оффа «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли.

Героиня де Армас — балерина и опытная наемная убийца, которая стремится отомстить тем, кто уничтожил ее семью (персонажка появлялась ненадолго в «Джон Уик 3», одна играла ее Юнити Фелан). Действие ленты разворачивается между событиями третьего и четвертого фильмовпро Уика, причем Киану Ривз появляется здесь не в качестве камео, а как полноценный персонаж.

Среди остального актерского состава Норман Ридус, Иэн МакШейн, Анжелика Хьюстон, Габриэль Бирн, Каталина Сандино Морено и покойный Лэнс Реддик.

«Балерина» — это пятый по счету фильм франшизы «Джон Уик». Четвертая часть, которая вышла в прошлом году, стала самой кассовой в серии и заработала $440 млн по всему миру. Также был выпущен сериал-приквел «Континенталь» и разрабатывается сериал-сиквел «Under the High Table».

Режиссер «Балерины» — Лен Вайзман, тогда как режиссер оригинальных фильмов Чад Стахелски выступает в качестве исполнительного продюсера.

Трейлер (оригинал)