Трейлер приквела хоррора «Ребенок Розмари» — фильма «Квартира 7A» с Джулией Гарнер

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Paramount+ показала трейлер приквела классической ленты 1968 года «Ребенок Розмари» режиссера Романа Полански. В фильме «Квартира 7A» Джулия Гарнер воплотила одного из персонажей оригинала.

Трейлер знакомит зрителя с Терри Джионоффрио, которую играет Гарнер. Танцовщица с большими мечтами только что переехала в Нью-Йорк. Однако после травмы на сцене ее мечты рушатся в самом начале воплощения. Все начинает налаживаться, когда богатая пожилая пара (актеры Дианн Уист и Кевин Макнелли) предлагает Терри жить в их квартире в роскошном доме. Ее преследует ощущение, что что-то здесь не так.

Судьба предыдущей жительницы квартиры остается загадкой. Терри начинает замечать тревожные вещи, которые происходят с ее телом. В трейлере она обращается за советом к монахине, которая предупреждает ее, что владельцы квартиры делала «безбожные вещи» с другой девушкой и теперь выбрали ее.

В оригинальном фильме Терри — это молодая женщина, которую Розмари (Миа Фэрроу) встречает в прачечной своего многоквартирного дома. Она, как впоследствии выяснилось, прыгнула с седьмого этажа и совершила самоубийство. Пожилая пара — это Кастеветы, соседи, которых Розмари подозревает в причастности к служению злу. Лента выйдет 27 сентября этого года.

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Источник: GamesRadar

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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