Трейлер «Afraid» — Sci-Fi хоррор про умный дом от создателей «M3GAN»

Джон Чо и Кэтрин Уотерстон, которые играют главные роли в «Afraid», столкнутся со сверхразумным цифровым помощником с ИИ, что попытается захватить их дом.
Кэтриса (Чо) и его семью выбрали для тестирования нового революционного устройства: цифрового семейного помощника под названием AIA, которая выводит «умный дом» на новый уровень и со временем начинает предугадывать проблемы своих владельцев. Конечно, что-то идет не так и ИИ превращается в смертоносную угрозу.
Джон Чо, известный по сериалу «Американский пирог», также сыграл Хикару Сулу в фильме «Star Trek» и телевизионном сериале «Вспомни, что будет», а Кэтрин Уотерсон отметилась в «Фантастических тварях» и драме «Стив Джобс».
Остальной актерский состав включает Роуз Лю, Лукиту Максвелл, Дэвида Дастмалчяна и Кита Керрадайна.
Производством «Afraid» занимаются создатели «M3GAN» — продюсерская компания Blumhouse. Крис Вайц («Американский пирог», «Бунтарь Один. Звездные Войны. История», «Сумерки») написал сценарий и срежиссировал фильм.
Мировая премьера фильма назначена на 30 августа.
Трейлер
Ранее Blumhouse анонсировала еще один фильм из вселенной M3GAN — эротический триллер под названием SOULM8TE (премьера запланирована на январь 2024 года), а также продолжение оригинальной ленты — M3GAN 2.0 с украинкой Иванной Сахно в главной роли (премьера — 27 июня 2025 года).
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