Треть дошкольников в Британии не понимают, как листать книги — исследование

Треть дошкольников в Британии не понимает, как пользоваться обычной книгой. Некоторые дети пытаются «свайпать» страницы, будто пользуются смартфоном или планшетом.





Благотворительная организация Kindred Squared в Британии провела опрос среди тысячи работников начальных школ. По их оценкам, 28% детей в подготовительных классах не знают, что делать с книгой. Лишь половина родителей сказали, что считали это базовой привычкой, которой должен был обладать ребенок еще до школы.

Учителя предполагают, что основная проблема в том, что малышей с раннего возраста приучают к смартфонам и планшетам. Они из почти рождение настолько привыкают к экранам, что воспринимают книгу как еще один гаджет, который почему-то «не работает». Более половины опрошенных педагогов считает, что вместо развития дети просто проводят время перед экранами.

На самом деле проблем больше, чем просто «знакомство» с классическими книгами. Учителя рассказали, что четверть дошкольников не умеют самостоятельно есть или пить. Еще около 26% не умеют пользоваться туалетом без помощи взрослых. В некоторых регионах, например на северо-востоке Англии, этот показатель достигает 36%. По мнению педагогов, около 37% детей вообще не готовы к обучению.





Учителя говорят, что ежедневно тратят до полутора часов только на помощь с базовыми вещами — туалетом, едой, элементарной самоорганизацией. Из-за этого стабильно уменьшается время, отведенное на обучение. Руководитель Kindred Squared Фелисити Гиллеспи называет ситуацию «системным кризисом», например, в Нью-Йорке есть похожая проблема, но с часами. Она говорит, что проблема не только в детях и родителях, но и росте стоимости жизни в Британии и отсутствии четких ориентиров, что нужно малышам для школы.

В то же время опрос родителей показывает разрыв в восприятии: 88% считают, что их ребенок готов к школе, а более трети убеждены, что их дети подготовлены лучше других. При этом почти все родители говорят, что хотели бы видеть четкие национальные рекомендации: что нужно знать и уметь ребенку перед началом обучения.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Параллельно Правительство в Британии заявляло, что хочет увеличить долю детей, готовых к школе, до 75% к 2028 году. Сейчас этот показатель оценивают в 68,3%, что примерно на 5-6% выше оценки педагогов. Для этого государство инвестирует в программы раннего развития и создание семейных центров.

Источник: Sky News, Futurism