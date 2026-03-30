Австрия готовит новые ограничения для соцсетей. На этот раз речь идет обо всех пользователях в возрасте до 14 лет. Власти планируют внести соответствующий законопроект до конца июня, что делает страну одной из самых жестких в Европе в этом вопросе.





Инициатором выступил вице-канцлер Андреас Баблер, который также возглавляет Социал-демократическую партию Австрии. По его словам, новые правила станут частью более широкого пакета мер по защите детей от негативного влияния соцсетей. В этот пакет входят не только возрастные ограничения, но и повышение уровня медиаграмотности и четкие требования к платформам.

Пока законодатели не раскрывают конкретных механизмов реализации. В то же время Австрия имеет пример для подражания, опираясь на международный опыт. Например, Австралия уже ввела запрет соцсетей для пользователей в возрасте до 16 лет. Подобные ограничения сейчас обсуждают Испания и Великобритания.

Отдельно стоит упомянуть Индонезию, которая недавно утвердила правила, запрещающие пользование соцсетями для лиц в возрасте до 16 лет. Речь идет о таких платформах, как TikTok, YouTube и Roblox. Закон уже вступил в силу, но внедрение происходит постепенно — до полного выполнения требований всеми сервисами.





Таким образом, Австрия движется в рамках глобального тренда: государства все активнее пытаются регулировать доступ детей к цифровому контенту, в частности через возрастные барьеры и контроль платформ. Насколько эффективными окажутся эти ограничения, покажет время.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: engadget