Пользование социальными сетями вызывает СДВГ у детей, — исследование

Новые исследования говорят, что социальные сети буквально «уничтожают» мозг детей и вызывают симптомы СДВГ. Поток созданного ИИ «мозгового мусора» преследует детей на разных экранах — от личных смартфонов до выданных школой ноутбуков и телевизоров. Соцсети делают этот шум еще сильнее, и детям все труднее сосредотачиваться.

Исследователи из Каролинского института в Швеции и Орегонского университета здравоохранения и науки установили значимая связь между временем перед экраном и диагнозами синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), что свидетельствует: влияние социальных сетей на мозг детей может иметь серьезные последствия для психического здоровья. Об этом говорится в новой статье, опубликованной в журнале Pediatrics Open Science, исследователи четыре года наблюдали за 8 324 детьми в возрасте 9-10 лет в США.

Дети самостоятельно сообщали, сколько времени они проводят в соцсетях, смотря телевизор или играя в видеоигры. Родители также оценивали их способность концентрироваться и любые признаки гиперактивности. Была обнаружена четкая связь между использованием соцсетей и дефицитом внимания, что дает основания предполагать: постоянное сенсорное давление со стороны сервисов вроде TikTok и Snapchat может лишать детей способности фокусироваться. Это контрастирует с просмотром телевизора или играми, которые не показали четкой ассоциации с симптомами СДВГ.

«Наше исследование показывает, что именно социальные сети влияют на способность детей концентрироваться. Они содержат постоянные отвлечения в форме сообщений и уведомлений, а сама лишь мысль о том, поступило ли новое сообщение, может быть ментальным раздражителем. Это влияет на способность оставаться сосредоточенным и может объяснять эту связь», — сказал в заявлении соавтор работы, профессор когнитивной нейронауки Каролинского института Торкель Клингберг.

Исследователи установили, что в течение четырех лет дети увеличили среднее время в соцсетях с 30 минут в день до 2,5 часа. Параллельно выросли и симптомы невнимательности. Хотя в подобных исследованиях всегда трудно определить причинность, одна подсказка заключается в том, что дети, которые уже имели симптомы СДВГ в начале исследования, не начали больше пользоваться соцсетями. Это указывает, что именно соцсети ведут к невнимательности, а не наоборот, то есть не было никаких доказательств обратной ассоциации. Интересно, что увеличение времени в соцсетях не повлияло на гиперактивность — другой симптом, связанный с СДВГ.

«Большее потребление соцсетей может частично объяснять рост количества диагнозов СДВГ, даже если СДВГ также связан с гиперактивностью, которая в нашем исследовании не выросла», — говорит Клингберг.

Ученые отмечают: хотя эффект на индивидуальном уровне небольшой, он может иметь значительные последствия на уровне всей популяции. В США количество диагнозов СДВГ растёт. Согласно исследованиям 2024 года, один из девяти американских детей живет с этим расстройством. Центры контроля и профилактики заболеваний описывают его как «растущую проблему общественного здоровья«. По состоянию на 2022 год в США было более семи миллионов детей и подростков с таким диагнозом — против чуть более шести миллионов в 2016 году, что является значительным ростом всего за шесть лет. По словам Клингберга, социальные сети могли способствовать этому тренду.

«Мы надеемся, что наши результаты помогут родителям и политикам принимать обоснованные решения относительно здорового цифрового потребления, которое поддерживает когнитивное развитие детей», — добавил первый автор и постдокторант Каролинского института Самсон Нивинс.

Исследователи отмечают, что их результаты не устанавливают прямую причинную связь и что использование соцсетей не означает, что ребенок обязательно разовьет симптомы СДВГ. Однако они советуют родителям обсудить ограничение времени, который дети проводят в соцсетях ежедневно.

Источник: Futurism.com