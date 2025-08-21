Треть работников скорее будет мыть туалет, чем попросит помощи у коллег, — исследование

По результатам исследования, проведенного американской консалтинговой компанией Pryority Group, почти каждый третий опрошенный работник офиса в США признался, что скорее будет мыть туалеты, чем обратится за помощью к коллегам.

Исследование, получившее название «Социальная мускулатура», было проведено в 2024 году и имело целью выяснить уровень социальных отношений между офисными работниками на рабочем месте. Исследование указывает на стремительную деградацию социальных навыков работников, включая необходимость задавать вопросы, устанавливать контакты и преодолевать дискомфорт.

Дистанционный характер работы, который стал очень распространенным с началом пандемии COVID-19, привел к атрофии многих социальных навыков у офисных работников. Все уже привыкли, что встречи можно проводить онлайн, а сообщения переписывать или редактировать, что снижает риск неудобств, которые непременно возникают при непосредственном взаимодействии между людьми.

«Вылизанный» образ снижает риск, но также устраняет мелкие ошибки, которые делают нас настоящими друг для друга. Эти несовершенства, которые заставляют людей чувствовать себя неудобно и по-человечески, все чаще исчезают в процессе работы, а навыки социального взаимодействия атрофируются.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Если коллега великодушно откликается на просьбу о помощи, отношения становятся крепче. Если кто-то признает, что чего-то не знает и учится у другого, его компетентность растет. Если к неудаче относятся с уважением, чувства крепнут. Именно такие неудобные моменты побуждают к личностному росту.

По результатам исследования Pryority Group выяснилось, что 56% американских офисных работников более склонны к индивидуальной работе, чем к коллективной. При этом 44% опрошенных назвали собственные отношения с коллегами по работе поверхностными. По мнению 63% опрошенных, причина этого кроется в современных технологиях.

В опросе приняли участие 750 человек со всех уголков США. Они работали в различных компаниях на условиях полной или частичной занятости. Возраст респондентов составлял от 18 до 65 лет.

По результатам исследования в Pryority Group пришли к выводу, что люди по всему миру теряют способность свободно коммуницировать друг с другом. Наиболее уязвимым в этом плане является поколение так называемых «зумеров» — людей рожденных во второй половине 90-х годов прошлого века.

Исследование показывает, что именно этим людям труднее всего обращаться к коллегам за помощью или обсуждать с ними собственные ошибки. Избегание неудобств и взаимодействия с коллегами приводит к формированию избегающего типа в рабочих отношениях. Это, в свою очередь, приводит к накоплению проблем, которые не решаются. Атмосфера растущего напряжения и пассивной агрессии может привести к развалу коллектива.

Pryority Group рекомендует работодателям балансировать дистанционную и офисную работу так, чтобы сотрудники чаще пересекались, а споры — решались. Здоровая атмосфера в коллективе снижает угрозу депрессивных расстройств и выгорания.

Результаты исследования опубликованы на сайте Pryority Group

Источник: Forbes