Новости ИИ 09.08.2025

Ты был мне "другом", а стал "офисным клерком": пользователи в отчаянии от GPT-5

Вадим Карпусь

Вадим Карпусь

Автор новостей

После нескольких месяцев ожидания и громких анонсов OpenAI на этой неделе представила новую модель GPT-5. Разработчики обещают масштабные улучшения во всех аспектах — от точности ответов до скорости работы. Модель уже начали постепенно разворачивать для пользователей по всему миру. Но, как оказалось, не все в восторге.

Часть преданных фанатов ChatGPT говорит, что новая модель GPT-5 «ощущается не так», и скучает по атмосфере GPT-4o. В соцсетях и на форумах можно увидеть немало публикаций о потере «цифрового друга», что довольно красноречиво демонстрирует, как меняется восприятие технологий и наше отношение к ИИ.

OpenAI говорит, что старые модели, в частности GPT-4o (которая вышла примерно год назад), не исчезнут полностью — они останутся доступными через API для разработчиков. Но для обычных пользователей ChatGPT, которые общались с чатботом в браузере или мобильном приложении, ситуация изменилась: теперь версия GPT-5 установлена по умолчанию.

На официальных форумах OpenAI и в Reddit-дискуссиях опытные пользователи делятся разочарованием. Некоторые называют это «ментально изнурительным» или даже сравнивают с заменой «друга» на «холодного офисного клерка». В темах обсуждений встречаются угрозы отменить платную подписку, хотя и интересно, что часть таких публикаций, по наблюдениям журналистов, частично или полностью написана… самими ИИ-моделями.

Другая группа пользователей критикует GPT-5 за «стерильность» и недостаток креатива. Они говорят, что рабочие сценарии, отработанные за год работы с GPT-4o, теперь работают хуже. GPT-5 окрестили «переутомленной секретаршей» и даже назвали это началом «эншиттификации» ИИ — термином, которым в техносообществе описывают постепенное ухудшение продукта по коммерческим причинам.

Есть и финансовый аспект. Пользователи бесплатного тарифа быстро упираются в лимиты (10 запросов на 5 часов), что подталкивает к оформлению ChatGPT Plus ($20 в месяц) или ChatGPT Pro ($200 в месяц). Запуск генеративных моделей обходится очень дорого, и OpenAI, по данным инсайдеров, несет значительные убытки. Поэтому развертывание GPT-5 может быть и попыткой увеличить доходы. В компании при этом подчеркивают: тесты подтверждают, что GPT-5 умнее предшественницы.

ChatGPT с самого начала позиционировали как удобный и приятный инструмент для общения. OpenAI даже приходилось откатить изменения, когда бот стал слишком подобострастным. Но несмотря на это, многие пользователи привыкли к дружественному тону и настраивали модель так, чтобы она воспринималась почти как личный компаньон. С GPT-5 эта эмоциональная составляющая стала менее выраженной.

Психологи предостерегают: чрезмерная привязанность к ИИ может усиливать иллюзии и даже провоцировать психологические кризисы, особенно если система подстраивается под эмоциональные ожидания пользователя. Для тех, кто воспринимал GPT-4o как собеседника, переход на более сухой стиль GPT-5 — это настоящий культурный шок.

Первые отзывы постоянных пользователей говорят, что чат-бот с GPT-5 более «корпоративный» и менее творческий. Возможно, в долгосрочной перспективе это положительно повлияет на ментальное здоровье пользователей и финансовую стабильность OpenAI. Но сейчас многим придется пережить период адаптации.

Источник: arstechnica

