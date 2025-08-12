Новости IT-бизнес 12.08.2025 comment views icon

Новый тренд из Китая — "фейковые офисы". Молодежь арендует помещения, чтобы имитировать занятость и нигде не работать

Катерина Даньшина

Редактор новостей

В Китае завирусился новый тренд — аренда «фейковых офисов». Все для того, чтобы безработная молодежь чувствовала себя занятой, не работая при этом на самом деле.

Уровень безработицы среди молодежи в Китае превысил свой исторический максимум и составил 14%, поэтому зумеры прибегли к оригинальным методам, чтобы себя самозанять. Но в этом случае речь идет не об усердных поисках работы и везде, а о бесцельной аренде офисов — где ты только будешь делать вид, что работаешь.

Арендодатели быстро подхватили новый тренд, и подобные места можно с легкостью снять в Шанхае и других крупных китайских городах. Фейковые офисы обустроены должным образом: имеют ПК, подключение к интернету, комнаты для совещаний, зоны для отдыха и тому подобное. Один из таких коворкингов даже название получил соответствующее — Pretend To Work, что переводится как «Притворяйся, что работаешь».

Зумери з Китаю вподобали "фейкові офіси" — місця, які орендують для імітації зайнятості
Феномен «фейковых офисов» объясняют желанием сохранить дисциплину и попыткой убежать от давления общества / BBC

30-летний Шуй Чжоу, который в прошлом году потерял свой бизнес в сфере питания, с апреля является одним из постоянных клиентов этого заведения. Он арендует рабочее место за 30 юаней в день (примерно $4) и встречается там с «коллегами», которые так же создают видимость работы.

«Я чувствую себя счастливым. Мы как будто работаем вместе, как настоящая команда».

Китайские экономисты называют это явление «переходной формой занятости», когда люди оставляют себе место, чтобы «переждать» или же раззнакомиться с такими же людьми и найти новые идеи для стартапов и подобного.

Корейский Starbucks запретил приносить ПК и принтеры в кофейни

Чжоу тем временем считает, что офисная атмосфера поможет ему оставаться дисциплинированным во времена простоя, которые у него заняли около трех месяцев — он приходит туда в 8-9 часов и нередко засиживается до 23:00. К тому же это помогает успокоить родственников, которые слишком обеспокоены его потерей работы.

Похожим опытом делится 23-летняя Сяовень Тан, которая арендовала себе рабочее место в подобном коворкинге в Шанхае на время практики в университете. В реальности девушка платит за возможность сидеть за столом и время от времени писать онлайн-романы.

«Если уж притворяться, то до конца», — в шутку говорит китаянка.

Основатель Pretend To Work, 30-летний Феюй, и сам потерял работу во время пандемии. Он вспоминает как впал в депрессию и не имел сил, чтобы изменить ситуацию. В апреле он подхватил новый тренд и открыл коворкинг для «псевдоработы» — уже через месяц все места были забронированы.

Зумери з Китаю вподобали "фейкові офіси" — місця, які орендують для імітації зайнятості / Depositphotos
Основатель Pretend To Work Фейю / BBC

Почти половина его клиентов — выпускники университетов, остальную часть составляют фрилансеры, начинающие писатели и те, кто просто устал находиться в одиночестве дома. Самому молодому из клиентов исполнилось 25 лет, тогда как старшим — чуть больше 30.

В то же время Феюй сомневается, что получит прибыль с этого бизнеса в долгосрочной перспективе и характеризует его скорее как «социальный эксперимент»:

«Мы создаем иллюзию, чтобы сохранить уважение к себе. Но со временем, это превратится в обман. Мы должны помочь людям превратить его в реальный старт».

Чжоу в этом случае понемногу осваивает работу с искусственным интеллектом, учитывая то, что многие компании относят эти навыки к ключевым компетенциям.

По материалам статьи BBC.

