Новости Кино 07.03.2024 в 14:59 comment views icon

Триллер «Материнский инстинкт» с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн выйдет в прокат с 4 апреля

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Через месяц в украинский прокат выйдет лента «Материнский инстинкт». Это психологический триллер, главные роли в котором исполнили обладательницы премии «Оскар» Энн Хэтэуэй и Джессика Честейн.

Картина рассказывает о двух подругах ─ Элис (Джессика Честейн) и Селин (Энн Хэтэуэй). Они, кажется, что имеют все: у каждой дома полная чаша ─ любящие мужья, дети, комфортная жизнь в богатом пригороде. А также их соседская и крепкая дружба. Трагический случай уничтожает идеальную гармонию. Чувство вины, подозрительность и паранойя сочетаются, чтобы уничтожить дружбу и, возможно, их жизни.

Постановщиком фильма «Материнский инстинкт» стал Бенуа Деломме, для которого лента стала режиссерским дебютом. Сценарий был адаптирован Сарой Конрадт.

Главные роли в фильме играют Энн Хэтэуэй («8 подруг Оушена», «Мошенницы», «Интерстеллар») и Джессика Честейн («Игра Молли, «Оно 2», «Марсианин», «Интерстеллар»), которая также является продюсером «Материнского инстинкта». В фильме также снимались актеры Джош Чарльз («Память», «Хорошая жена», «Кровь за кровь») и Андерс Даниэльс Ли («Худший человек в мире», «Персональный покупатель», «Осло,22»).

Психологический триллер «Материнский инстинкт» выйдет в прокат в кинотеатрах Украины с 4 апреля 2024 года.

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