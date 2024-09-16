Цифровизация в ВСУ: автоматизация вручения повесток, автоматические отсрочки и новые функции в «Резерв+»

Начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой рассказал в DOU Podcast о цифровизации в ВСУ и некоторых нововведениях в этом направлении. По его словам, сейчас ведутся работы, которые позволят автоматизировать процесс вручения повесток военнообязанным украинцам.

Сейчас повестки выписывают вручную, распечатывают, а затем начальник ТЦК должен вручную подписывать и ставить печать на большом количестве бумажных документов. В дальнейшем процесс оформления повесток планируют цифровизировать и автоматизировать, а также сделать более прозрачным.

Для этого в Минобороны уже сделали функциональные возможности для создания повесток в реестре «Оберіг», подписи таких документов электронной подписью и централизованной печати.

«Мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре «Оберіг», подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК», ─ сообщил Олег Берестовой.

Он добавил, что созданные таким образом повестки будут направляться на централизованную печать, оттуда — на «Укрпочту», которая будет их доставлять адресатам. Эти нововведения позволят военно-политическому руководству иметь более релевантную информацию, чем сейчас. Например, можно будет отследить, где повестка находится: была ли она доставлена или нет, или где-то утеряна, сколько времени ушло на доставку и тому подобное.

В то же время военнообязанные смогут проверить достоверность повестки с помощью приложения «Резерв+». С помощью сканера QR «можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, законна ли она». В то же время Олег Берестовой отметил, что речь не идет об электронных повестках в «Резерв+». План работ расписан уже до середины весны следующего года, и такой задачи пока не стоит.

Вместе с тем Олег Берестовой сообщил, что уже в сентябре ожидается запуск некоторых других сервисов для военнообязанных. В частности, речь идет о цифровом рекрутинге (предрелизный этап ожидается в середине сентября) и несколько функций автоматических отсрочек (если удастся успеть с нормативной документацией).

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. За 10 тижнів у інтерактивній формі навчання під менторством exHRD у WorkUA ви отримаєте практичні навички й основні інструменти для старту кар’єри в HR. А також можливість стажування у Laba. . Детальніше про курс

Напомним, ранее в Минобороны говорили, что в приложении «Резерв+» будет введен сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных. В частности, это будет касаться студентов, лиц с инвалидностью, родителей и опекунов троих детей. Теперь этот механизм наконец заработает, чтобы людям, которые имеют право на отсрочку, не приходилось повторно доказывать это каждые 3 месяца при каждом продлении военного положения.

«К примеру, люди с инвалидностью. Если государство о тебе знает, что у тебя есть определенная группа инвалидности и ты не пригоден к службе априори, то зачем тогда переподтверждать, регулярно проходить ВВК? Здесь нужно и нормативно урегулировать, и технически. Мы над этим работаем. Знаем, как это сделать, и в ближайшие недели к этому подойдем», ─ заявил Олег Берестовой.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.