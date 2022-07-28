Турецкая Baykar Makina бесплатно передаст Украине «Байрактар», на который собрали деньги поляки

Турецкая компания Baykar Makina продолжает всячески поддерживать Украину и дарить украинцам ударные беспилотники Bayraktar TB2 (это уже стало своего рода традицией после начатого литовцами флешмоба «Купи украинцам Bayraktar TB2»), на которые собирают деньги в рамках благотворительных инициатив по всему миру. И вот сейчас производитель подтвердил, что не будет брать оплату за «польский» Bayraktar, а передаст его Украине безвозмездно, сообщил инициатор акции по сбору средств журналист Славомир Сераковский.

Инициативу «Купимо Украине Bayraktar» запустили 28 июня на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl с целью собрать 22,5 миллиона злотых (свыше 4,5 миллиона евро) на один беспилотник — 24 июля цель кампании была достигнута. На БПЛА сбросились более 200 000 человек. В то же время сбор закрывать не стали — он продлится до конца недели. В настоящее время на Zrzutka.pl уже есть 24,4 млн злотых. Итак, 22,5 миллиона злотых, которые собрали на беспилотник, поляки направят на гуманитарную помощь украинцам. Остальные (избыток средств, собранных в рамках акции) перечислят на специальный счет украинского Нацбанка в поддержку ВСУ.

Кстати, поляки уже запустили новую инициативу в поддержку Украины под красноречивым названием «Вооружим Украину» и открыли первый сбор — за 35 дней хотят собрать 8,1 млн злотых на три эвакуационных вертолета Mi2AM1.