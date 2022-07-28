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Турецкая Baykar Makina бесплатно передаст Украине «Байрактар», на который собрали деньги поляки

Турецкая Baykar Makina бесплатно передаст Украине «Байрактар», на который собрали деньги поляки

Турецкая компания Baykar Makina продолжает всячески поддерживать Украину и дарить украинцам ударные беспилотники Bayraktar TB2 (это уже стало своего рода традицией после начатого литовцами флешмоба «Купи украинцам Bayraktar TB2»), на которые собирают деньги в рамках благотворительных инициатив по всему миру. И вот сейчас производитель подтвердил, что не будет брать оплату за «польский» Bayraktar, а передаст его Украине безвозмездно, сообщил инициатор акции по сбору средств журналист Славомир Сераковский.

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Инициативу «Купимо Украине Bayraktar» запустили 28 июня на краудфандинговой платформе Zrzutka.pl с целью собрать 22,5 миллиона злотых (свыше 4,5 миллиона евро) на один беспилотник — 24 июля цель кампании была достигнута. На БПЛА сбросились более 200 000 человек. В то же время сбор закрывать не стали — он продлится до конца недели. В настоящее время на  Zrzutka.pl уже есть 24,4 млн злотых. Итак, 22,5 миллиона злотых, которые собрали на беспилотник, поляки направят на гуманитарную помощь украинцам. Остальные (избыток средств, собранных в рамках акции) перечислят на специальный счет украинского Нацбанка в поддержку ВСУ.

Кстати, поляки уже запустили новую инициативу в поддержку Украины под красноречивым названием «Вооружим Украину» и открыли первый сбор — за 35 дней хотят собрать 8,1 млн злотых на три эвакуационных вертолета Mi2AM1.

«Вооружим Украину»: поляки собирают деньги на три эвакуационных вертолета Mi2AM1


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