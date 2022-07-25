Поляки слідом за литовцями зібрали кошти на «Байрактар» для України

Наприкінці червня в Польщі розпочали збір 22,5 мільйона злотих (понад 4,5 мільйона євро) на ударний безпілотник Bayraktar TB2 для української армії — 24 липня ціль кампанії була досягнута. Про це повідомив організатор збору — журналіст Славомир Сераковський.

Водночас журналіст вирішив продовжити збір — через велику кількість охочих доєднатися до ініціативи. На момент публікації матеріалу небайдужі 210 196 благодійників пожертвували вже 23 160 976 злотих на потреби ЗСУ — збір закривається через три дні. Все, що вдасться зібрати понад 22,5 мільйона злотих, спрямують на спеціальний рахунок українського Нацбанку на підтримку ЗСУ.

Сераковський надихнувся прикладом литовців — у травні вони за три доби зібрали п’ять мільйонів євро на Bayraktar TB2 для України, а потім міністр оборони Туреччини повідомив, що БПЛА передадуть безплатно, а на зібрані кошти закуплять боєприпаси для безпілотника та іншу допомогу. На початку липня литовський Bayraktar «Vanagas» прибув в Україну і відтоді успішно нищить російських окупантів на передовій. Відтоді до флешмобу «Купи українцям Bayraktar TB2» доєдналася також Канада — організатори збору громадська організація UHelpUkraine хочуть передати придбаний безпілотник до Дня Незалежності (24 серпня).

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Наприкінці червня українці за три доби зібрали 600 мільйонів гривень на байрактари у межах збору «Народний Байрактар», організованого Сергієм Притулою та Ігорем Лаченковим, а турецький виробник Baykar Makina знову оголосив, що передасть три безпілотники без оплати. Минулого тижня Сергій Притула розповів, що ці три пташки, які отримають маркування «Народний Байрактар», щоб їх можна було відрізнити на майбутніх звітах Мінооборони, та мають бути доправлені в Україну у другій половині серпня. Також за декілька тижнів «Благодійний фонд Сергія Притули» розкриє і покаже на що саме спрямують зібрані 600 млн грн. Зараз цього зробити не можуть з міркувань безпеки.

Наприкінці червня Міноборони повідомляло, що отримало близько півсотні турецьких безпілотників Bayraktar TB2 та законтрактувала ще десятки бортів. Найближчим часом Кабмін скерує до ВРУ законопроєкт про ратифікацію угоди з Туреччиною, що дозволить виробляти «Байрактари» в Україні. Водночас в Baykar Makina публічно заявили, що ніколи не продавали безпілотники Bayraktar до росії та не планують цього робити й надалі.