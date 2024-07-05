Тут вам не Baldur’s Gate 3. В игре Avowed не будет романтических отношений — Obsidian

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Игрок не сможет завести романтические отношения в RPG Avowed от Obsidian. В отличие от Baldur’s Gate 3, разработчики этой игры хотели сделать романтику «действительно, действительно, действительно правильно», или не делать вообще — как и получилось.

В интервью Windows Central геймдиректор Obsidian Керри Патель подтвердила, что в Avowed не будет романтических отношений с компаньонами. Obsidian признает — что «это то, что нравится многим игрокам», но компания, похоже, не решилась на это из-за сомнений в реализации и масштабах игры.

«Мы хотели убедиться, что, если мы будем включать это, у нас будет столь же значимый неромантический путь. Учитывая, сколько мы вложили в наших компаньонов как персонажей, которые действительно привязаны к центральной истории так, как они не были во многих наших предыдущих играх, мы хотели убедиться, что если мы собирались сделать романтику, мы собирались действительно, действительно, действительно сделать это правильно — или вообще никак».

В Obsidian рассматривали возможность внедрить романтические отношения, но окончательным решением стало сосредоточиться на других аспектах компаньонов. Это может говорить как о сложностях с сюжетной реализацией романтических линий, так и о решении не делать по другим мотивам — но известны лишь слова Керри Патель.

Также в Avowed не будет многопользовательской игры. Геймдиректор похвалила Larian, разработчика Baldur’s Gate 3, но сказала, что задачей студии было создание именно тех вещей, которые ожидает аудитория игр Obsidian — качественного сюжета, выбора, имеющего значение, и его последствий, а также способности героя игры изменить мир.

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