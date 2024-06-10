На Xbox Games Showcase 2024 Obsidian Entertainment выпустила новый трейлер Avowed. Подтверждено, что новая RPG от мастеров жанра выйдет в этом году.

Последний трейлер более кинематографичен, чем предыдущий, он больше погружается в историю Avowed и в задачи игроков. «Исследуйте Живые земли, таинственный остров, полный приключений и опасностей. В качестве посланника Аэдира вас отправляют расследовать слухи о распространении чумы с тайной, которая угрожает уничтожить все. Сможете ли вы спасти остров и свою душу от сил, которые угрожают разорвать их на части?», — говорится в описании на YouTube.

В трейлере представлена компаньонка Джатта — ученая по вопросам энергии души, которая самоотверженно ищет решение проблемы. Также он несет информацию о фракциях игры.

Obsidian продемонстрировала игровой процесс Avowed во время события Xbox Developer Direct в январе прошлого года. Игра создана в лучших традициях Obsidian: она имеет несколько завершений, поощряет повторное прохождение, в которой, кстати, нельзя заводить романы с компаньонами.

Это ролевая игра от первого лица от производителей Outer Worlds и Fallout New Vega. События Avowed происходят в той же вселенной, что и Pillars of Eternity. В день запуска игра сразу попадет в Game Pass.

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Несмотря на отсутствие точной даты выпуска, есть данные, что Avowed выйдет в ноябре 2024 года.

Источник: IGN