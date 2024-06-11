Obsidian показала Avowed в 30-минутной геймплейной демонстрации

Obsidian Entertainment опубликовала 30-минутный обзор своей фэнтезийной ролевой игры Avowed, из которого 25 минут — демонстрация геймплея. Видео подробно раскрывает игровой процесс в мире Эора, созданном авторами Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity и The Outer Worlds.
Среди самого интересного — возможность играть от первого или от третьего лица. Также показали разговоры с несколькими NPC. Директор игры Кэрри Патель рассказала, как будет меняться окружающая среда, когда в Avowed ночь сменяет день, а также то, как NPC будут реагировать на персонажа игрока.
В Avowed будет доступен набор навыков, которые определяют стиль прохождения боев и игры в целом. Продемонстрировали два разных способа прохождения ситуаций, с дракой или через стелс. Иногда бой может разозлить важных персонажей и заблокировать определенные варианты диалогов и вознаграждений, а скрытая попытка с помощью особого умения игрока, приводит к тому, что этот самый NPC позволяет спокойно уйти с тем, за чем он пришел. У персонажа есть несколько основных характеристик:
- Сила — увеличивает урон в бою и вес
- Конституция — повышает здоровье, устойчивость к яду и кровотечению
- Ловкость — увеличивает атаку и скорость действий
- Восприятие, — повышает шанс критического удара и максимальную дальность
- Интеллект — увеличивает сущность (эквивалент маны) и сопротивление стихиям
- Решительность — повышает выносливость и скорость перезарядки Второго дыхания, механики, которая
- восстанавливает немного здоровья когда удар врага мог бы быть смертельным
Доступны четыре дерева навыков: «Воин», «Рейнджер», «Волшебник», «Богоподобный», а также дерево способностей напарника. Богоподобное дерево не демонстрировалось, но оно, вероятно, сосредоточено вокруг каких-то уникальных свойств персонажа.
Хотя темп игры кажется медленным, это частично связано с демонстрацией и погружением зрителя в атмосферу Avowed. По сравнению с тем, что создатели игры демонстрировали в январе, процесс боя улучшился, многое в него добавляет снаряжение. У игрока есть лагерь, где можно обновить свое снаряжение, пообщаться с членами группы и отдохнуть.
Враги имеют «радиус крика», то есть можно убежать от одного врага, если он достаточно далеко от своих друзей. Интересными врагами, в частности, оказались сине-оранжевые грибы. Эти странные существа объединяются в группы, где одни способны атаковать на расстоянии, а другие используют атаки ближнего боя.
Напомним, после завершения события Obsidian опубликовала, а затем удалила дату выпуска игры — 12 ноября 2024 года. Впрочем, сейчас этой даты нигде нет: возможно, в компании не согласовали день выхода, или не успевают.
Сюжетный трейлер RPG Avowed от Obsidian — игра выйдет в этом году, сразу в Xbox Game Pass