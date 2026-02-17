tradfi
Новости Технологии 17.02.2026 comment views icon

Тысячелетний сокол и компания: реальный транспорт, которым вдохновлялись "Звездные войны"

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Тисячолітній сокіл і компанія: реальний транспорт, яким надихались "Зоряні війни"

«Звездные войны» остаются одной из самых популярных франшиз в мире. Однако создатели многих концепций вдохновлялись реальным транспортом.


Большинством ранних проектов «Звездных войн» занимался один человек. Художник и инженер Колин Кантвелл до знакомства с Джорджем Лукасом в 70-х годах работал в NASA. Его авторству принадлежат оригинальные эскизы истребителя TIE Fighter, X-Wing, звездного разрушителя и Звезды Смерти. В частности, как отмечается на сайте самого Кантвелла, на Y-Wing его вдохновил торпедный бомбардировщик времен Второй мировой TBF. Среди заимствованных элементов дизайна, стрелок, который размещается спиной к пилоту в нижней части фюзеляжа. Также Кантвелл, ныне уже к сожалению покойный, утверждал, что стал первым нанятым Джорджем Лукасом сотрудником Lucasfilm.

Тисячолітній сокіл і компанія: реальний транспорт, яким надихались "Зоряні війни"
Торпедный бомбардировщик TBF/ВМС США

Для производства макетов для съемки эскизы Кантвелла использовал Ральф МакКуорри. Y-Wing появлялся в различных фильмах франшизы, закрепив за собой статус классического самолета «Звездных войн». В 2016 году, отвечая на вопросы пользователей Reddit, Кантвелл рассказал, что вдохновился идеей создания X-Wing, находясь как-то в пабе в Великобритании. Идея появилась во время наблюдения за игроками в дартс. Он добавил, что тогда очень хотел, чтобы этот истребитель значительно отличался от всех остальных во франшизе. 

Тисячолітній сокіл і компанія: реальний транспорт, яким надихались "Зоряні війни"
Истребитель «X-Wing»/Wikipedia

Первые модели он создавал из пластиковых деталей, которых у него была целая куча в ящиках. Кантвелл также согласился, что некоторые из его проектов, несмотря на уникальный внешний вид, конструктивно выглядят нелогичными. Он объяснил, что уделял 80% внимания именно внешнему виду и только 10% аэродинамике и еще 10% — уникальности. 

Культовый «Тысячелетний сокол» начинался с чего-то более похожего на пиратский корабль Хана Соло. По желанию художника, он должен был выглядеть похожим на ящерицу. Однако в телесериале, выходившем тогда одновременно со «Звездными войнами», уже был представлен подобный дизайн. Переработанный дизайн уже не был похож на механическую ящерицу.


Тисячолітній сокіл і компанія: реальний транспорт, яким надихались "Зоряні війни"Тисячолітній сокіл і компанія: реальний транспорт, яким надихались "Зоряні війни"

Позже корабль принцессы Леи, который участвовал в прорыве блокады, имел оригинальный дизайн «Тысячелетнего сокола». Его кабина была в форме рыбы-молота — первоначальной идеи Кантвелла. Позже дизайн этого космического корабля стал одним из самых больших наборов конструктора LEGO.

Мы писали, что новые «Звездные войны» с Райаном Гослингом «во многом» будут подражать «Очень странные дела». Между тем Съемки фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» официально завершено.

Источник: SlashGear

Популярные новости

arrow left
arrow right
Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"
Съемки фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" официально завершены — они заняли 4 месяца
Официально: Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm после 14 лет работы со "Звездными войнами"
Том Круз стал оператором в новых "Звездных войнах" и снял "водную дуэль" на световых мечах
В Украине может появиться новый мобильный оператор: только для ВСУ
Минобороны Нидерландов: F-35 можно "взломать" так же легко, как iPhone или консоль
"Зеленый фильтр" в Fallout 3 появился не по плану: разработчик-дальтоник его не замечал
На Android запустят автоматический бэкап файлов на Google Диск
Украинцы выпустили расширение "НЕ ГРАЙ" для браузеров Chromium: оно маркирует российские игры в Steam
На iPhone заработало сквозное шифрование для RCS-сообщений
Медленное внедрение iOS 26 на iPhone могло навредить продажам Tesla
На PS5 и Xbox выйдет PC Building Simulator 2: теперь собрать ПК можно и на консолях
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить