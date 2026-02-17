Тысячелетний сокол и компания: реальный транспорт, которым вдохновлялись "Звездные войны"

«Звездные войны» остаются одной из самых популярных франшиз в мире. Однако создатели многих концепций вдохновлялись реальным транспортом.





Большинством ранних проектов «Звездных войн» занимался один человек. Художник и инженер Колин Кантвелл до знакомства с Джорджем Лукасом в 70-х годах работал в NASA. Его авторству принадлежат оригинальные эскизы истребителя TIE Fighter, X-Wing, звездного разрушителя и Звезды Смерти. В частности, как отмечается на сайте самого Кантвелла, на Y-Wing его вдохновил торпедный бомбардировщик времен Второй мировой TBF. Среди заимствованных элементов дизайна, стрелок, который размещается спиной к пилоту в нижней части фюзеляжа. Также Кантвелл, ныне уже к сожалению покойный, утверждал, что стал первым нанятым Джорджем Лукасом сотрудником Lucasfilm.

Для производства макетов для съемки эскизы Кантвелла использовал Ральф МакКуорри. Y-Wing появлялся в различных фильмах франшизы, закрепив за собой статус классического самолета «Звездных войн». В 2016 году, отвечая на вопросы пользователей Reddit, Кантвелл рассказал, что вдохновился идеей создания X-Wing, находясь как-то в пабе в Великобритании. Идея появилась во время наблюдения за игроками в дартс. Он добавил, что тогда очень хотел, чтобы этот истребитель значительно отличался от всех остальных во франшизе.

Первые модели он создавал из пластиковых деталей, которых у него была целая куча в ящиках. Кантвелл также согласился, что некоторые из его проектов, несмотря на уникальный внешний вид, конструктивно выглядят нелогичными. Он объяснил, что уделял 80% внимания именно внешнему виду и только 10% аэродинамике и еще 10% — уникальности.

Культовый «Тысячелетний сокол» начинался с чего-то более похожего на пиратский корабль Хана Соло. По желанию художника, он должен был выглядеть похожим на ящерицу. Однако в телесериале, выходившем тогда одновременно со «Звездными войнами», уже был представлен подобный дизайн. Переработанный дизайн уже не был похож на механическую ящерицу.





Позже корабль принцессы Леи, который участвовал в прорыве блокады, имел оригинальный дизайн «Тысячелетнего сокола». Его кабина была в форме рыбы-молота — первоначальной идеи Кантвелла. Позже дизайн этого космического корабля стал одним из самых больших наборов конструктора LEGO.

