Съемки фильма "Звездные войны: Звездный истребитель" официально завершены — они заняли 4 месяца

Один из двух новых фильмов в мире «Звездных войн» — «Звездный истребитель» с Райаном Гослингом — официально завершил съемки. В честь этого события режиссер Шон Леви поделился новым закулисным снимком в декорациях.

«Съемки завершены, направляемся на постпродакшен», — написал Леви под черно-белым фото, на котором он, кажется, бежит по стене.

На данный момент пост режиссер собрал более 20 тысяч лайков и 200 комментариев, где взволнованные фанаты радовались скорому возвращению космической саги. Некоторые справедливо отметили, что съемки заняли не так много времени — производство стартовало лишь в августе 2025 года и завершилось фактически за 4 месяца.

Сюжет фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» держат в секрете, но инсайдеры понемногу подбрасывают деталей. Известно, что главные роли взяли на себя Райан Гослинг и Флинн Грей, которые связаны тесной и даже родственной связью благодаря персонажу Эмми Адамс.

«Главный герой-мальчик — чувствительный к Силе», — рассказывал инсайдер Джон Рочи из The Hot Mic. «Его мать, как было сказано ранее, играет Эми Адамс. Кажется, она джедай, а не Гослинг. Его персонаж лишь помогает племяннику убегать от двух злых преследователей. У него есть собственная миссия, которую ему дала героиня Адамс».

Ожидается, что Мэтт Смитт из «Дома дракона» появится в роли главного злодея в компании с «королевой ужасов» Мией Гот. Среди остального актерского состава: Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Вестман и Дэниел Ингз. Леви режиссировал фильм по сценарию Джонатана Троппера из «Проекта Адам».

«Звездный истребитель» выйдет в кинотеатрах 28 мая 2027 года — через год после премьеры «Мандалорца и Грогу», который станет первым кинотеатральным релизом «Звездных войн» за последние 6 лет.