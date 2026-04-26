Новости Кино 26.04.2026

Star Wars: Starfighter: что известно о фильме с Райаном Гослингом и почему от него так много ждут

Star Wars: Starfighter — первый большой киновыход франшизы после долгой паузы — выйдет в широкий прокат 28 мая 2027 года. Режиссер фильма Шон Леви также известен как постановщик Deadpool & Wolverine и сериала Stranger Things. Сценарий написал Джонатан Троппер, давний коллаборатор Леви.


Главную роль исполняет Райан Гослинг. Его персонаж — взрослый человек, племянника которого сыграл дебютант Флинн Грей. В роли антагонистов — Мия Гот и Мэтт Смит. Ранее Смит был утвержден на роль в «Скайуокер. Восхождение», но его сцены вырезали на монтаже; Леви прокомментировал это как «судьбоносное возвращение» актера во вселенную Star Wars. В каст также вошли Эми Адамс, Аарон Пьер, Саймон Берд, Джамаэль Уэстман и Дэниел Ингс.

Действие разворачивается примерно через 5 лет после финала сиквел-трилогии — Star Wars: Episode IX. Это самая дальняя временная точка в хронологии Звездных Войн которую когда-либо исследовало живое кино. Предыдущие фильмы либо погружались в эпоху до Новой Надежды, либо оставались в рамках известных событий. Леви подчеркнул, что «Звездные Воины» — не сиквел, не приквел и не история о наследственных персонажах.

Сам Леви описал творческий процесс как полную свободу и одновременно максимальное давление: каждое решение — от дроидов до костюмов и планет — пришлось придумывать с нуля. Ориентиром по тону режиссер назвал «Возвращение джедая»: по словам Леви, именно эта часть лучше всего соединила приключение, юмор и сердце. Съемки завершились в конце 2025 года в Великобритании и Средиземноморье.


Starfighter задуман как самостоятельная картина без продолжений. Кэтлин Кеннеди, которая передала президентство Lucasfilm, назвала фильм одним из последних проектов своей каденции и выразила уверенность в команде. Появление некоторых персонажей из сиквел-трилогии теоретически возможно, но официально не подтверждено.

Starfighter выйдет ровно через год после The Mandalorian & Grogu — первого полнометражного фильма о Мандалорце, запланированного на 22 мая 2026 года. Для Disney это первый за несколько лет кинотеатральный релиз во вселенной Star Wars, ведь после «Скайуокер. Восхождение» в 2019 году студия сосредоточилась исключительно на стриминговых сериалах.

Источник: Game Rant

