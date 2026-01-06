Новые "Звездные войны" с Райаном Гослингом "во многом" будут подражать "Очень странным делам"

Режиссер фильма «Звездные войны: Звездный истребитель» Шон Леви намекнул, что его новый проект «пойдет по следам» научно-фантастического сериала «Очень странные дела».

В интервью The Hollywood Reporter Леви объясняет, что речь идет об «эпичности и интимности» — фильм, так же как и «Очень странные дела», останется сосредоточенным на истории, управляемой персонажами, наряду со зрелищностью и приключениями высокого уровня.

«Если я чему-то и научился в «Очень странных делах», так это тому, что масштаб ожиданий может напугать. Однако вы можете заблудиться, если это ваша главная цель», — говорит Леви. «Я научился оставаться укорененным в персонажах, темах и отношениях на экране… Думаю, что смогу сбалансировать эпичность и интимность в «Звездном истребителе», как это сделали Дафферы. Я создам фильм и оригинальное приключение «Звездных войн», которое удовлетворит поклонников и зрителей».

Леви, напомним, был привлечен к разработке «Очень странных дел» как исполнительный продюсер и режиссер, а также (возможно, для кого-то это станет сюрпризом) сыграл эпизодическую роль работника морга в первом сезоне.

Несмотря на то, что режиссер своим сравнением пытался приукрасить ожидания относительно «Звездного истребителя», его слова могут иметь обратный эффект после противоречивой реакции на финал «Очень странных дел». Пятый сезон получил худшие оценки в истории шоу, а мнения фанов чрезвычайно разделились: кто-то недоволен судьбой Од, а кому-то не хватило смертей ключевых персонажей. Некоторые считают, что финал получился неудачным из-за большого количества вырезанных сцен. Что интересно, эта версия получила поддержку с петицией, которая требовала их обнародовать.

Несмотря на то, что фильм «Звездные войны: Звездный истребитель» выйдет в кинотеатрах только 28 мая 2027 года, Леви недавно подтвердил в своем Instagram, что съемки завершены. Известно, что главные роли взяли на себя Райан Гослинг и Флинн Грей, которые связаны тесной и даже родственной связью благодаря персонажу Эмми Адамс. Мэтт Смитт из «Дома дракона» появится в роли главного злодея в компании с «королевой ужасов» Мией Гот.

Что касается места событий «Звездного истребителя» во временной шкале «Звездных войн», то они происходят через пять лет после «Скайуокер. Восход». Леви подчеркнул, что его фильм — это отдельная история, сосредоточенная на новых персонажах, хотя и были предположения, что она может быть связана с другими проектами, находящимися в разработке.