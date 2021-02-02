У 2020 році кількість електронних полісів автоцивілки серед автомобілістів перевищила 3 мільйони (їх частка сягнула 37%) — у 2,5 раза більше, ніж у 2019 році





Українські водії все частіше купують електронні поліси автоцивілки (ОСЦПВ). Минулого року автомобілісти купили цифрових полісів автоцивілки на суму близько 2,6 мільярда гривень, повідомляє УкрАвтопром.

За підсумками року, кількість чинних електронних договорів ОСЦПВ склала 3,05 мільйона штук — майже у 2,5 раза більше, ніж у 2019 році.

При цьому загальна сума страхових платежів за такими договорами збільшилася на 176% в порівнянні з позаминулим роком. Більше третини від усієї кількості договорів ОСЦПВ у 2020 році укладено в електронній формі. Так, частка електронних договорів автоцивілки минулого року становить близько 37%, тоді як у 2019 році вона складала 15%, а у 2018 році й зовсім крихітну долю ринку — лише 2%.