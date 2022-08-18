У Adidas появились накладные беспроводные наушники с солнечной батареей — работают до 80 часов на одном заряде

Компания Adidas в сотрудничестве с Zound Industries подготовила к выпуску беспроводные наушники RPT-02 SOL. Особенностью этой новинки является интеграция солнечных панелей в оголовье, что обеспечивает возможность подзарядки во время ношения и увеличивает время автономной работы. Подзарядка происходит при воздействии как естественным, так и искусственным светом.

Оголовье Adidas RPT-02 SOL изготовлено из гибкого материала со световыми элементами Powerfoyle, выпускаемого шведской компанией Exeger. Материал солнечных элементов можно наносить трафаретной печатью на пластик, что позволяет использовать его в самых разных областях — от стен до автомобилей и бытовой электроники. В отличие от старых типов солнечных батарей, которым нужен сильный и постоянный источник естественного света, Powerfoyle может заряжаться в различных условиях освещения.

Наушники Adidas RPT-02 SOL имеют рейтинг IPX4 и могут выдерживать попадание пота или брызг. Устройство оснащено встроенными органами управления для изменения песен или громкости, а также есть индикатор, который помогает найти лучший свет для подзарядки. Если света нет, то батарею наушников можно зарядить через проводное соединение с портом USB-C. Продолжительность автономной работы заявлена на уровне 80 часов.

Курс Recruitment вечірній Дізнайтеся, як стати pro-рекрутером. Курс із вільним графіком РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Беспроводные наушники Adidas RPT-02 SOL поступят в продажу с 23 августа по цене $229.

Источник: Engadget