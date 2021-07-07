У червні українці придбали майже 36 тис. вживаних іномарок (+23%), трійка найпопулярніших брендів — Volkswagen, Ford, Renault





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» зазначила, що за червень поточного року на українські номери перейшли 35,9 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. У порівнянні з минулим роком червневі реєстрації бувших в експлуатації іномарок зросли на 23%.

Нових легкових авто за місяць було зареєстровано у кількості 8,8 тис. шт., як наслідок, розмитнений секонд-хенд зайняв 80% первинного українського ринку легкових авто.

Найпопулярнішою маркою серед старих іномарок стала німецька Volkswagen, за місяць українці зареєстрували 6083 вживаних авто цього бренду. Другий результат у Ford, власниками старих автомобілів цієї марки стали 3480 українських автомобілістів. На третьому місці Renault з результатом 3002 розмитнені та зареєстровані машини.

Якщо казати про конкретні моделі, то червневий Топ-10 виглядає наступним чином:

Renault Megane — 2171 шт. Volkswagen Passat — 1931 шт. Volkswagen Golf — 1832 шт. Skoda Octavia — 1631 шт. Ford Focus — 1295 шт. Nissan Rogue — 776 шт. Hyundai Sonata — 758 шт. Opel Zafira — 730 шт. Opel Astra — 727 шт. Skoda Fabia — 685 шт.

Всього ж за підсумками першого півріччя 2021 року на українські номери перейшли 195,5 тис. ввезених з інших країн та бувших у використанні легкових авто, що на 40% більше ніж торік.

Джерело: Укравтопром