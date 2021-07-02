У червні українці придбали 8,8 тис. нових легкових автомобілів, це на 21% більше ніж торік





Асоціація українських автомобілевиробників «Укравтопром» зазначила, що червень підігрів попит на ринку нових легкових автомобілів. За місяць одразу 8,8 тис. нових автомобілів поповнили автопарк України, це на 21% більше ніж торік, майже на 36% більше червневого результату доковідного 2019 року. Щодо результату попереднього місяця реєстрації нових машин зросли на 4%.

Найбільш популярною маркою червня стала Toyota, хоча рік тому це був Renault. Перший рядок рейтингу Тойота зайняла з показником 1296 реалізованих автомобілів. Таким чином, відносно минулого року ця японська марка покращила свій червневий результат майже на чверть.

Toyota — 1296 шт. Renault — 986 шт. Кіа — 742 шт. Skoda — 609 шт. Hyundai — 441 шт. Nissan — 391 шт. Volkswagen — 384 шт. Peugeot — 383 шт. Chery — 399 шт. Mitsubishi — 367 шт.

На другому місці Renault з показником 986 авто (-15% до червня 2020 р.). Третє місце українці віддали Кіа, придбавши 742 нові авто цієї марки, що на 10% більше ніж торік. Четвертий результат у Skoda – 609 машин (+27% до червня 2020р.). Замикає п’ятірку лідерів – Hyundai, в активі якої 441 реєстрація нових легкових автомобілів, що на 11% більше ніж роком раніше. Також у звітному місяці в десятку найпопулярніших марок увійшли: Nissan – 391 шт. (+68%); VW – 384 шт. (+273%); Peugeot – 383 шт. (+17%); Chery – 369 шт. (+129%); Mitsubishi – 367 шт. (+71%).

Бестселером місяця став автомобіль Toyota RAV-4 з показником 547 реєстрацій. Всього за перше півріччя в Україні реєстраційні номери отримали 48,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 30% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Джерело: Укравтопром