У другому кварталі 2021 року Vodafone Україна розширив територію 4G-покриття на 3035 населених пунктів





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна повідомив про суттєве розширення території покриття швидкісним інтернетом у другому кварталі 2021 року. За три місяці на карті 4G покриття оператора з’явилися 3035 нових населених пунктів.

Важливо, що в цей період швидкісним інтернетом були забезпечені 1727 населених пункти країни, де раніше не було 3G і 4G. Жителі цих населених пунктів отримали можливість повноцінного доступу до онлайн освіти, медицини, підприємництву та дозвілля, зокрема, завдяки програмі будівництва LTE 900.

Загалом на сьогоднішній день близько 15 тисяч населених пунктів України знаходяться в зоні покриття швидкісного інтернету Vodafone (3G/4G). Також у травні було завершено великий проект – запуск 4G у Київському метрополітені. Проект розпочався у березні 2020 року зі станції Академмістечко і тривав поетапно протягом року.

В компанії зазначили, що капітальні інвестиції Vodafone Україна у будівництво мереж швидкісного мобільного інтернету в період з 2015 року по 2 квартал 2021 року включно склали 30,3 млрд грн. На минулому тижні мобільний оператор Vodafone Україна завершив покупку компанії Vega, що дозволило йому вийти на ринок фіксованого зв’язку.

Джерело: Vodafone Україна