4G запустили на останній станції київського метро «Теремки», тепер покриття працює на всіх 46 підземних станціях і в тунелях між ними





Сьогодні, 11 травня 2021 року, швидкісний мобільний інтернет включений на останній зупинці київського метро – «Теремки». Таким чином, 4G від українських мобільних операторів працює на всіх 46 підземних станціях київського метро і в тунелях між ними.

Для роботи 4G в метро всі три оператори використовують спільне обладнання від компанії Huawei, але власні частоти відповідно до ліцензій. Частоти використовуються в двох діапазонах: 1800 МГц і 2600 МГц, що дозволяє забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету. Середня швидкість 4G в метро перевищує 40 Мб/с.

Таким чином остаточно завершено один з амбітних проектів – пуск 4G в метро Києва, який став прикладом тривалої й злагодженої роботи декількох учасників проекту: мобільних операторів, технологічного партнера Huawei, міської влади, профільних державних органів та громадських організацій.

Нагадаємо, що запуск 4G-мережі в метро почався в березні минулого року зі станції Академмістечко і тривав поетапно протягом року. За час роботи в метро простежується стійка тенденція збільшення трафіку з місяця в місяць: його обсяг уже перевищив обсяг трафіку такого обласного центру, як Тернопіль. А пік щоденного трафіку спостерігалося 25 лютого 2021 року, коли був встановлений рекорд споживання мобільного інтернету в метро.

Vodafone Україна зазначив, що Топ-5 найбільш завантажених станцій абонентами оператора виглядає наступним чином: «Дружби народів», «Берестейська», «Олімпійська», «Контрактова площа», «Осокорки». Найбільше навантаження на мережу 4G в метро спостерігається з 8 до 9 годин і з 16 до 19 годин.

Джерело: Vodafone Україна