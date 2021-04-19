У Києві почали тестувати автомати для автоматичної фотофіксації порушень правил паркування (фіксується час парковки, номери автомобіля та відповідність ПДР)





Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що протягом 60 днів на вул. Басейній, поблизу Бессарабської площі, як експеримент працюватиме інноваційна система здійснення автоматичної фотофіксації фактів порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів. Важливо, що нова система передбачає мінімізацію впливу людського фактора – фіксація порушень здійснюється без інспекторів з паркування.

«Проєкт реалізується спільно з компанією Municipality Parking Services. Для його реалізації вже встановлені всі необхідні технічні пристрої – 8 пристроїв для фотофіксації фактів порушення правил зупинки, стоянки та паркування, 6 платіжних терміналів – у кожному по 3 камери, та 12 сенсорних датчиків, які вмонтовані в місця для паркування. Встановлені камери охоплюють весь паркувальний майданчик», – зазначив Олександр Густєлєв.

За його словами, всі факти порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів фіксуватимуться в автоматичному режимі, без додаткового залучення інспекторів з паркування. Камери та сенсорні пристрої фіксуватимуть момент зупинки транспортного засобу і час його знаходження на паркувальному майданчику, номерні знаки автомобіля, та чи не відбувається порушення правил дорожнього руху.

На стадії пілотного проєкту плата за паркування транспортного засобу не стягується. У разі успішної реалізації пілотного проєкту розглядатиметься можливість для поступового впровадження цієї системи на інших паркувальних майданчиках міста Києва.

Джерело: КМДА